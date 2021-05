Anne Mulaire : partager son patrimoine et ses valeurs métis à travers la mode

Il n’a pas toujours été facile pour Andréanne Mulaire Dandeneau, fondatrice de la compagnie Anne Mulaire, de vendre ses vêtements avec des imprimés métis. Qu’à cela ne tienne, la jeune femme, originaire de Saint-Boniface au Manotiba, a tenu bon et offre maintenant toute une gamme de vêtements éthiques, équitables et durables à travers sa boutique en ligne.

Andréanne Mulaire Dandeneau a toujours voulu travailler dans le milieu de la mode. C'est donc sans surprise qu'elle se lance dans des études de design de mode à Montréal au début des années 2000. Je voulais vraiment savoir comment faire des vêtements professionnellement.

Chaque été, elle revient dans sa province natale et passe ses vacances à créer des vêtements et les vendre au marché de Winnipeg. C’est là où j’ai commencé à avoir le goût de l’entrepreneuriat.

Lors de sa dernière année d’étude, une école de yoga lui demande de créer une ligne de vêtements, c’est là que tout commence. C’était mon premier contrat. J’ai vraiment aimé ça. Les gens aimaient ça, ils ont continué à placer des commandes, j’ai continué à faire des salons et des marchés et de là ça a juste grandi.

Des vêtements de la plus récente collection d'Anne Mulaire. Photo : Jerry Grajewski

Entre 2005 et 2010, Andréanne fonctionne surtout par contrat, avec des grossistes, ou dans les marchés et les salons commerciaux. Mais en 2010, elle lance finalement une boutique en ligne. Sur le site, ses origines métisses sont très bien affichées.

Chaque fibre de notre être, chaque fibre de notre âme et chaque fibre de nos vêtements trouvent leur riche inspiration dans notre patrimoine métis français et notre joie de vivre. Une citation de :Citation d'Andréanne Mulaire Dandeneau sur son site Internet

Partager son patrimoine à travers la mode, pas toujours facile

D’origine métisse, Andréanne Mulaire Dandeneau vend, entre autres, des vêtements inspirés de son histoire, mais cela n’a pas toujours été simple.

Au début c’était difficile de vendre mes designs avec des imprimés métis parce que c’était pas vu positivement.

Mais pas question de lâcher le morceau pour autant. Ma mère m’a toujours dit que tout ce que tu fais, tu dois faire sûr que c’est ton histoire, parce que c’est plus fort quand ça vient de qui tu es.

L’inspiration est venue de son arrière-arrière-arrière-grand-mère, Catherine Mulaire. Devenue veuve à 28 ans, en 1871, elle a dû compter sur l’enseignement et la couture pour subvenir aux besoins de sa douzaine d’enfants.

Quand j’ai commencé mon entreprise, mes parents m’ont montré une broderie qu’elle avait faite, c’était l’original. Et quand j’ai entendu son histoire, ça m’a vraiment inspiré et j’ai voulu la partager dans ma compagnie. La vigne qu’avait brodée son ancêtre se retrouve donc maintenant sur plusieurs créations d’Anne Mulaire.

Mais les motifs à inspiration métis ne s’arrêtent pas là. Tous les autres designs que tu vois sont faits par mon père, on collabore depuis le début. Il a commencé à peindre sur mes vêtements parce que je travaillais avec des couleurs unies et je voulais offrir quelque chose de différent.

Les choses sont plus faciles depuis environ cinq ans, assure la jeune entrepreneuse. De plus en plus, on parle de la culture autochtone, des Métis et des Inuits et de tous les peuples à travers le Canada. Je vois que les gens sont plus ouverts à acheter nos produits qui ont des designs métis. La preuve, selon elle, que la mode est aussi une façon de sensibiliser ses concitoyens.

L’éducation et la mode ça va ensemble aussi. Une citation de :Andréanne Mulaire Dandeneau

Andréanne Mulaire tient à créer des vêtements pour toutes les femmes et à honorer les diversités culturelle et corporelle. Photo : Jerry Grajewski

Éthique, équitable et durable

Andréanne Mulaire Dandeneau tient aussi à transmettre un message important à travers ses créations : pas question de faire des profits au détriment des autres ou de l’environnement.

Depuis ses débuts, la jeune entrepreneuse tenait à créer des vêtements équitables, éthiques et durables, et ce, dès la première étape de la chaîne de production. Anne Mulaire achète des fils provenant de fermes certifiées, qui cultivent du coton et du bambou biologiques, ou encore du lin ou du chanvre. Le tissu est ensuite tricoté au Canada, près de Toronto. Puis, tout est envoyé à Winnipeg, où Anne Mulaire a sept employés qui confectionnent les vêtements.

Et pas question de perdre des matériaux pour rien. Deux fois par an, Anne Mulaire lance une collection zéro déchet . On met de côté les retailles toute l’année et en juin et en janvier on lance des collections qu’on fait avec ces retailles pour leur donner une deuxième vie.