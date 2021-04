Colombie : malnutrition chez les peuples autochtones après le regain de violence

La reprise du conflit armé avec les groupes rebelles en Colombie, malgré l' accord de paix avec la guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) en 2016, provoque de graves problèmes de malnutrition parmi les communautés autochtones et noires du pays, selon un rapport rendu public vendredi.

Les dynamiques imposées par les acteurs armés dans ces territoires, comme les restrictions de déplacement ou la dissémination de mines et d'engins explosifs, ou simplement la peur, font que les gens perdent la capacité de se procurer de la nourriture , explique Nicolas Dotta, coordinateur de la section colombienne de Médecins du monde.

Le rapport intitulé La santé dans le conflit colombien , produit par l'organisation non gouvernementale en collaboration notamment avec l'Université nationale de Colombie, a été remis à la Commission de la vérité qui enquête sur les crimes du conflit armé dans le cadre de la Juridiction spéciale pour la paix (JEP).

Il pointe notamment la situation des populations afrodescendantes et autochtones de la région de Choco, à la frontière avec le Panama, ainsi que celle du peuple Awa, dans la région de Nariño, à la frontière avec l'Équateur.

Un peuple en danger d'extermination physique et culturelle

Dans le Choco, les affrontements entre guérilléros, paramilitaires et forces gouvernementales violent le droit à la santé des communautés et compromettent leur accès à la nourriture et à l'eau potable , indique le rapport.

La malnutrition chronique a été aggravée par les épidémies de paludisme et de tuberculose qui persistent dans cette jungle, où 89 % de la population est noire et autochtone, et qui renferme des mines d'or clandestines.

Dans les montagnes de la jungle de Nariño, les Awa souffrent de la dépossession de leurs terres, situées dans des zones de culture de coca.

Les pulvérisations aériennes de glyphosate [...] visant à détruire les cultures illicites et les pressions exercées par les groupes armés pour qu'ils poursuivent la culture de la coca au détriment de leurs propres cultures de subsistance ont réduit l'accès à la nourriture des Awa, note le rapport, qui estime ce peuple en danger d'extermination physique et culturelle .

Actuellement, nous nous trouvons dans une situation de crise humanitaire due à la guerre qui s'intensifie dans nos territoires , a déclaré un représentant Awa, Robinson Pai, lors de la présentation du rapport.