Kahnawake prépare déjà l'après-vaccination

Lisa Westaway, directrice du Centre hospitalier Kateri-Memorial de Kahnawake, fait également partie de l’équipe spéciale d’urgence mise sur pied durant la pandémie (Kahnawake Task Force). Photo : Radio-Canada / Julie Marceau

Est-ce que la campagne de vaccination de masse est officiellement close?

Elle est terminée depuis lundi, car nos doses du vaccin Moderna, une fois décongelées, expiraient bientôt. On a cependant accepté des gens toute la semaine qui venaient recevoir une injection au Mohawk Bingo. Au 8 avril, 73 % de notre population admissible, c'est-à-dire les 18 ans et plus parmi les résidents, était vaccinée. On a aussi vacciné des non-résidents qui offrent un service essentiel, comme les professeurs et le personnel des garderies. Des employés d'entreprises qui ne sont pas autochtones, mais qui ont des interactions régulières avec la communauté, soit 200 personnes, y ont aussi eu droit.

Que faites-vous avec les doses qui vous restent en ce moment?

On a l'autorisation d'administrer les deuxièmes doses à ceux qui sont venus au début de la campagne de vaccination, en décembre. Par ailleurs, on a négocié des vaccins Pfizer pour les 16 et 17 ans. La semaine prochaine, ils pourront recevoir leurs doses.

Quels obstacles avez-vous décelés au cours de la campagne?

On a eu beaucoup de gens au début de la campagne, puis une importante baisse après deux semaines. Des plages horaires de rendez-vous restaient vides. On s'est rendu compte que c'est la prise de rendez-vous qui posait problème. Après une semaine et demie, on a ouvert des vaccinations sans réservation préalable.

Est-ce que les mesures sanitaires sont allégées pour les personnes vaccinées, et quand prévoyez-vous un retour à la normale dans la communauté?

On a déjà mis en place des mesures moins strictes, pour la santé mentale de tous. Dans la communauté, on peut avoir des gens de deux domiciles différents qui se réunissent à l'intérieur. Et maintenant, dehors, on peut se rassembler à huit personnes.

Pour l'instant, il n'y a pas de mesures spécifiques pour les gens vaccinés. On prévoit d'en adopter seulement lorsque davantage de données vont sortir sur l'efficacité des vaccins contre les variants. Quand on aura cette information, on va accélérer les choses. Ce qu'on aimerait, c'est laisser voyager à l'extérieur du Canada nos travailleurs de santé et de services sociaux cet été. C'est interdit en ce moment pour eux, et fortement non recommandé pour notre communauté. Dans un futur proche, on va ouvrir les terrasses des restaurants, juste pour les gens de la communauté.