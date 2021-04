Hélène St-Onge : spécialiste et gardienne de la langue innue

J'ai alors ouvert le cantique des chants innus et commencé à le traduire, puis à l’enseigner.

Je savais traduire, mais je n’en connaissais pas les règles. J’ai ensuite exploré ma langue d’un autre angle avec la même curiosité qui m’habitait enfant tout en continuant de retourner auprès de mes parents pendant mes études pour être avec eux et afin de poursuivre mon apprentissage. Mes parents étaient conscients que notre langue était menacée Une citation de :Hélène St-Onge

Hélène St-Onge, directrice du secteur de la langue innue à l'Institut Tshakapesh. Photo : Radio-Canada

Le parcours de l'une des premières femmes innues à accéder aux études universitaires

Hélène St-Onge qui avait déjà complété son baccalauréat en histoire à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) s'est inscrite à la maîtrise en linguistique à l’Université Memorial de Terre-Neuve.

Elle y a complété tous les cours théoriques du programme qu’elle a par la suite suspendue au profit d’une production essentielle d'outils dédiés à la langue innue.

Il y avait tant de besoins criants sur le terrain, je n'ai pas entamé mon mémoire de maîtrise.

Ses parents furent les premiers responsables de sa connaissance de la langue innue. À sa naissance, son père était âgé de 37 ans, sa mère de 40 ans. Ses parents ont pris le temps de pratiquer des activités traditionnelles et de lui transmettre les mots qui y correspondaient lorsqu’ils allaient dans les bois pour faire la cueillette des petits fruits et y passer quelques jours. J'étais leur fille des bois

Mes parents s’investissaient pour m’apprendre les mots précis liés aux gestes de toutes nos activités traditionnelles du quotidien. Ils me corrigeaient lorsque je faisais des fautes en parlant l’innu. Je leur suis reconnaissante d’avoir pris ce temps. Ils avaient raison. La langue est une nécessité Une citation de :Hélène St-Onge

Par exemple, son père tenait à lui apprendre la différence entre les mots ours et castor à l’écrit comme à l’oral: mashku (ours) amishku. (castor) se prononcent différemment.

Cela ne paraît pas, mais c'est une très subtile nuance. Son frère l’interpellait pour les mêmes raisons. Aujourd’hui, cette connaissance spécialisée reçue en héritage est devenue sa passion et sa vocation.

Les origines et l’influence d’une langue nomade

Le vocabulaire de la langue innue est lié à ses activités culturelles et traditionnelles. Il s'agit d'une langue descriptive à l’image de son nomadisme. Mes parents m’ont appris et expliqué ce que les Innus nomment le Nutshimit : le territoire innu habité par la langue, la culture ainsi que par la survie.

Nous décrivions le temps, la neige, les lieux de trappe. Un groupe de nomades pouvait partager à un autre groupe de nomades rencontrés sur le territoire : Tshinukamau, qui signifie le lac est de forme allongée par là-bas. Parler de la montagne boisée n’a pas le même sens que parler de la montagne rocheuse. Une citation de :Hélène St-Onge

Sans qu’ils en saisissent toute la portée de son influence, les enfants se définissent et s’identifient par la langue puis au territoire qui devient progressivement un élément important de leur identité personnelle, familiale et sociale.

Nous adoptons un autre mode de vie, mais nos valeurs ancestrales demeurent et sont des repères. La langue et un milieu de vie plus stable contribuent aussi au mieux-être des femmes autochtones. Il y a une fierté qui l'accompagne Une citation de :Hélène St-Onge

L'état de la langue innue

Une certaine forme d’isolement géographique vers l’est maintien vivante la langue innue qui s’en trouve ainsi au moins temporairement protégée.

Malgré tout, vers l’est du Québec, le français nous rattrape et vers l’ouest, c’est l’anglais. On le sent, on l’entend.

La langue innue est à la fois un enjeu individuel et collectif. Tous les jeunes Autochtones vivent sous l’influence des médias sociaux et des jeux vidéo.

Il y a des jeunes qui disent que la langue ne sert plus à rien. Il y a des parents qui estiment aussi que le français est davantage nécessaire pour que leurs enfants réussissent leurs études et, en même temps, les communautés innues font face à d'autres priorités urgentes.

Sans montrer du doigt quiconque, Hélène St-Onge affirme que la langue est mal-aimée alors qu’elle constitue l’identité et la fierté de tout peuple, et les innus n’y font pas exception. Sa survie dépendra aussi de ce que les jeunes et intervenants vont faire avec les outils et les ressources mis à leur disposition, explique-t-elle.

La sonnette d’alarme résonne depuis longtemps pour avertir du déclin de notre langue et le temps dédié à l’enseignement de la langue innue est mis de côté au profit de la sanction des études incluant le français et l’anglais pour l’obtention du diplôme d’études secondaires Une citation de :Hélène St-Onge

La langue innue est aussi affectée par le racisme. Au moment de quitter la communauté pour étudier à la polyvalente des Rives à Baie-Comeau, les Innus de Pessamit subissaient du racisme.

On nous appelait les Kawishs, ce qui signifie les Sauvages. Nous avions des casiers à part. C’était difficile et j’en ai moi-même oublié momentanément la fierté de ma langue

Hélène St-Onge et Linda Pinette, son ancienne collègue de l'Institut Tshakapesh. Photo : Courtoisie / Hélène St-Onge

L'acquisition d'une spécialité à l'Institut Tshakapesh

Après quelques mandats à l'UQAC, Hélène St-Onge a travaillé pendant 12 ans à l’Institut Tshakapesh, une organisation qui, en appui à sa mission d'éducation, se veut la gardienne de la culture et de la langue innue. Je suis revenue dans ma communauté d'origine il y a deux ans. J'y travaille depuis avec une belle équipe multidisciplinaire.

L'Institut Tshakapesh qui offre des services auprès de sept communautés innues, tout en étant une organisation ouverte sur le monde, a fait d'elle une spécialiste. Elle œuvre notamment à la sauvegarde de la langue, à sa valorisation et à sa transmission par, entre autres, la production de matériels et de la sensibilisation.

La sensibilisation consiste aussi à générer des prises de conscience en rappelant aux communautés que l’avenir de la langue est entre leurs mains. C’est aussi cela la transmission de la langue et de la culture Une citation de :Hélène St-Onge

L'Institut Tshakapesh offre également des ateliers culturels de toutes sortes ainsi que de la formation. L'organisation travaille d'arrache-pied pour les communautés innues.

Des membres de l’équipe dont elle faisait partie sont allés à la rencontre des Autochtones de la Suède éleveurs de rennes. Des représentants du peuple sami et moi avons discuté de leur dialecte.

Hélène St-Onge a aussi travaillé à la révision d’un dictionnaire innu-aimun traduit en anglais et en français. Une initiative issue, entre autres, d’une collaboration entre le Memorial University of Newfoundland et l'Université de Carleton.

Un ouvrage dédié à tout type de lecteur dont les Innus, les professeurs de la langue ainsi que les spécialistes du Québec et du Canada. Ce dictionnaire publié par l'Institut Tshakapesh est universel, précise-t-elle. Sa mise en œuvre a nécessité plusieurs rencontres à Montréal et tous les outils de la langue innue qui existaient ont été mis à contribution.

Chacun des mots du dictionnaire fut analysé. En l'absence de linguistes innus, nous étions là pour soutenir ces linguistes non autochtones avec nos connaissances nuancées de la langue. Une citation de :Hélène St-Onge

Il y a des mots plus actuels qui se greffent à la langue. Le mot limite a été très difficile à ajouter au vocabulaire, puis au dictionnaire. Pour les innus, il n’y avait pas de frontières, donc pas de limites.

Dans le guide de conjugaison du dictionnaire, près de 4000 enregistrements audios sont disponibles et permettent aux lecteurs d'écouter la prononciation des verbes dans le dialecte innu de leur choix.

J'y ai enregistré pas loin de 2000 conjugaisons.

Elle a également œuvré à la promotion du travail d'artistes en assurant une présence continue lors de diverses conférences et salons du livre. La poésie contemporaine est une forme de prolongement du conte traditionnel, précise-t-elle.

Plusieurs femmes autochtones honorent notre culture par l'écriture tandis que les hommes autochtones chantent dans notre langue et racontent spécifiquement le lien avec le territoire. Il n’y a pas de frontières pour eux. Une citation de :Hélène St-Onge

L'avenir de la langue et le rôle des aînés

Les adolescents d’aujourd’hui réalisent que la langue est une richesse. Ils le savent. Ils le sentent .

La langue doit reprendre ses droits et les ainés sont conscients de ces lacunes. Il y a d'autres raisons qui fragilisent la langue dont les troubles de la parole et du langage chez les enfants autochtones.

Les aînés issus des différentes communautés innues connaissent ces réalités combinées au fait qu’il y a des jeunes Autochtones intéressés à comprendre les mécanismes de la langue, explique-t-elle. Tous les Autochtones qui travaillent dans le domaine de la langue seraient très heureux qu’il y ait une relève.

Tout comme mes parents l'ont fait avec moi, aujourd'hui avec les aînés et les enseignantes de la langue, nous sommes habités par la même mission Une citation de :Hélène St-Onge

Les jeunes Autochtones du Québec doivent devenir des ambassadeurs et des protecteurs de leur langue et de leur culture, comme le sont déjà devenus les jeunes Autochtones d’une partie du Canada, affirme-t-elle.