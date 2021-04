L’alliée improbable de Jair Bolsonaro

Irisnaide Silva, membre du peuple Macuxi, parcourt depuis des décennies, avec sa famille, les collines à la frontière entre le Brésil et le Venezuela à la recherche de diamants et d'or, malgré les mesures interdisant ce genre d'exploitation minière. Aujourd'hui dirigeante politique, elle milite pour le droit des Autochtones à développer l'industrie minière sur leurs terres.

Irisnaide Silva a par ailleurs l'impression d'être entendue pour la première fois de sa vie, puisqu'elle a désormais l'écoute de Jair Bolsonaro, le président du Brésil.

Fervent nationaliste abhorré par le mouvement environnementaliste, Bolsonaro a rencontré à deux reprises Mme Silva à Brasilia.

Il l'a rencontrée pour la première fois, avec d'autres chefs tribaux, peu de temps après avoir pris le pouvoir en janvier 2019 pour discuter d'un projet de loi autorisant l'exploitation minière sur les terres autochtones.

Certaines personnes veulent que vous restiez sur des territoires autochtones comme les animaux préhistoriques. Pourtant, sous le sol, se trouvent des milliards de dollars. Une citation de :Jair Bolsonaro, en janvier 2019

En s'associant ainsi avec des Autochtones, certains militants estiment que le président Bolsonaro exacerbe les tensions qui existent au sein des communautés et qu'il s'agit d'une méthode de division qui a été historiquement utilisée pour déposséder les peuples autochtones à travers le monde.

Bolsonaro utilise la stratégie des colonisateurs , a notamment affirmé Antenor Vaz, un coordonnateur à l'agence brésilienne des affaires autochtones Funai.

Plus qu'une question d'argent

Irisnaide Silva dirige l'une des deux principales organisations autochtones de l'État amazonien de Roraima.

L'autre organisation, et de nombreuses autres associations autochtones, la considèrent comme une traîtresse manipulée par des intrus désireux de s'approprier leurs terres .

Mais elle dit ne pas s'en faire avec ce genre de commentaires.

On m'a déjà traitée ''d'Indienne blanche''. D'autres pensent aussi que je ne peux pas être une leader parce que je suis une femme. Une citation de :Irisnaide Silva

Pour elle, sa volonté de développement de l'exploitation minière va bien au-delà des questions économiques.

Irisnaide Silva souhaite remettre en question les politiques gouvernementales qui, pendant des années, s'efforçaient de protéger l'intégrité culturelle des peuples autochtones de l'Amazonie en rendant l'accès à leurs terres difficile.

Selon Mme Silva, ces politiques ont plutôt eu pour effet de maintenir les Autochtones hors de la société moderne.

Un nouvel El Dorado

Les terres autochtones représentent 13 % de la superficie du Brésil, mais comme les peuples autochtones représentent moins de 0,5 % de la population du pays, les entreprises minières et agricoles souhaitent depuis longtemps avoir accès à ces zones peu peuplées.

Un récent projet de loi de Bolsonaro établit, pour la première fois, un cadre réglementaire pour ouvrir ces zones à l’exploitation minière. Ce projet de loi ne prévoit pas de droit de veto pour les communautés autochtones.

Ainsi, cette perspective d'une légalisation de l'exploitation des ressources en terres autochtones a déjà poussé des milliers de chercheurs d'or à se rendre sur ces terres.

Et certains gouvernements courtisent déjà les investisseurs.

Anastase Papoortzis, chef de la société Codesaima, qui dépend du gouvernement de l'État du Roraima, souligne que la société possède 29 permis d'exploration sur des territoires autochtones.

Nous sommes prêts à présenter l'État du Roraima comme une nouvelle destination minière, un nouvel El Dorado , affirme-t-il.

La soif du trésor et les destructions qu'elle a provoquées ont façonné cette partie nord du bassin amazonien depuis l'arrivée des Européens. Les premières cartes de la région plaçaient même El Dorado, la légendaire cité d'or, quelque part parmi ses collines verdoyantes.

C'est un peu ce qui a poussé, dans les années 1950, le grand-père de Irisnaide Silva à déménager dans cette région. Il a épousé une femme macuxi et ils ont fondé une famille.

Le père de Mme Silva, Celson, maintenant âgé de 68 ans, a commencé à creuser à la recherche de diamants et d'or avec son père lorsqu'il avait 8 ans.

Irisnaide Silva a elle aussi commencé à creuser pendant son enfance, mais seulement pendant les vacances, car son père insistait pour qu'elle reste à l'école.

Je creuse encore de temps en temps, dit-elle, mais c’est terrible pour mes ongles.

Un enfant travaille pour la mine d'or de Raposa Serra do Sol. Photo : Reuters / Leonardo Benassatto

Dans les années 2000, alors qu'elle terminait ses études en enseignement, un conflit a éclaté entre des groupes autochtones rivaux à Raposa Serra do Sol, la réserve d'où sa famille et elle sont originaires.

La plus grande organisation autochtone, le Conseil autochtone de Roraima (CIR), voulait maintenir la protection des terres la réserve, alors que la Société de défense pour les Autochtones unis de Roraima (Sodiurr) - aujourd'hui dirigée par Mme Silva - voulait que davantage d'agriculteurs puissent exploiter les terres.

En 2005, le gouvernement brésilien a tranché en maintenant le statut de terres protégées de Raposa Serra do Sol.

Plusieurs années après, des attaques sporadiques éclataient entre les opposants, blessant près d'une vingtaine de personnes au total.

Irisnaide Silva n'a pas pris part à ce conflit, mais ces événements orientent sa manière de faire de la politique.

Après un mandat de conseillère municipale, elle a été élue à la tête de la Sodiurr en 2019 en réitérant son désir de développement minier pour Raposa Serra do Sol et l'ensemble des 350 communauté de l'État de Roraima.

Selon Mme Silva, de plus en plus de communautés quittent le CIR pour se joindre à son organisation et à sa cause.

Edinho Batista de Souza, un dirigeant du CIR, soutient ne pas être au courant que certaines communautés changent de camp.

La présidence de la Sodiurr ne parle pas la même langue que son peuple, souligne-t-il. Ils tentent de manipuler certains dirigeants, y compris le président, mais le peuple n'est pas d'accord avec leurs idées.

Des Autochtones travaillent dans une mine d'or dans la réserve de Raposa Serra do Sol. Photo : Reuters / Leonardo Benassatto

Bien que la Sodiurr a toujours deux fois moins de membres que le CIR, elle a maintenant des appuis à Brasilia.

C'est un vieux problème, mais à l'époque, ils étaient minoritaires; maintenant, ils ont le président de la République dans leur poche , dit Marcio Meira, un ancien chef de la Funai.

Il y aura du sang

Dans le sud de Raposa Serra do Sol, des ouvriers transpirent de l'aube au crépuscule, creusant profondément dans la roche des montagnes.

Certains ont des perceuses pneumatiques, mais la plupart d'entre eux sont seulement munis de leurs muscles et de pioches.

Ce genre de mines existe depuis juillet 2019. Elles incarnent le changement dont on a besoin , dit Mme Silva.

La ville obtient 4 % des bénéfices miniers, les creuseurs en prennent 74 % et ceux qui ont des machines pour extraire l'or prennent les 22 % restants.

Nous pouvons faire de cette ville une ville prospère , affirme la cheffe de la communauté Carpejane Lima, un bracelet en or brillant à son poignet.

Par contre, l'exploitation minière attire les étrangers.

Certaines organisations craignent ces vagues de visiteurs, puisqu'elles entraîneraient une recrudescence des violences envers les Autochtones.

Depuis que Bolsonaro a été élu, le CIR affirme que 2000 mineurs non-Autochtones ont pénétré dans Raposa Serra do Sol pour prendre part aux opérations minières.

Irisnaide Silva insiste que seuls des Autochtones y travaillent.

Dans une fosse au bord de la rivière près de la demeure des Silva, un petit groupe creuse sous le soleil battant, observé par le père de Mme Silva, Celson Silva.