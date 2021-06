Une nouvelle PDG nommée au CISSS de Lanaudière

Maryse Poupart est nommée présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière, succédant à Daniel Castonguay, démis de ses fonctions en décembre dernier à la suite de déclarations vivement critiquées dans l'affaire Joyce Echaquan.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, en a fait l’annonce jeudi en soulignant que Mme Poupart, qui entrera en fonction le 5 avril, est une gestionnaire d’action, guidée par des valeurs humaines .

Elle prendra la relève de Caroline Barbir, qui assurait l’intérim depuis le licenciement de Daniel Castonguay. Bien que le gouvernement ait dit ne pas douter des compétences de ce dernier, il n'était plus à sa place, avait fait savoir une source proche du dossier.

Après la mort troublante de l‘Atikamekw Joyce Echaquan, le 28 septembre dernier, à l'hôpital de Joliette, l’ex-PDG du CISSS de Lanaudière avait affirmé être consterné par les faits. Il avait cependant prétendu ignorer les problèmes de mauvais traitements et de propos racistes envers les membres de la communauté de Manawan dans les services publics au Québec, plus précisément à l’hôpital de Joliette.

Le congédiement de Daniel Castonguay avait été demandé par la communauté de Manawan, où vivait Joyce Echaquan.

Selon le ministre Dubé, Mme Poupart saura faire preuve de leadership et relever les défis qui l’attendent, dont celui de mettre en place des mesures qui permettront à l’ensemble des usagers de la région de Lanaudière de se sentir en confiance et en sécurité .

Maryse Poupart œuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux depuis plus de 20 ans. Elle a entre autres travaillé au CISSS de la Montérégie-Centre et a occupé des postes de gestionnaire au sein de plusieurs établissements du réseau.