Les Premières Nations du Québec prêtes à lancer leurs campagnes de vaccination

La communauté micmaque de Gesgapegiag, en Gaspésie, doit administrer 400 doses en trois jours, mais attend toujours les doses nécessaires.

« Nous avons tout planifié, nous ne savons tout simplement pas quand le vaccin va arriver. » — Une citation de Amanda Larocque, directrice du centre de santé de la Gesgapegiag

C’est possible que les autorités ne nous avertissent que 24 ou 48 heures à l'avance. On attend , explique la directrice du centre de santé.

Faire preuve de patience

La campagne de vaccination du Québec a été ralentie par des retards d'expédition des fabricants. Mais les communautés, les agences de santé provinciales et Services aux Autochtones Canada sont en communication constante pour préparer les sites de vaccination, selon la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL).

Si tout se déroule comme prévu, Québec passera à la vaccination de masse si c'est ce que souhaite la communauté , relate Marjolaine Siouï, directrice générale de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador CSSSPNQL . Et la Commission permet de faciliter la communication entre les trois instances.

Le message qu’on a martelé ces dernières semaines, c’est que les discussions sur la vaccination doivent avoir lieu. Si ça ne se produit pas, alors nous devrons y arriver.

Garder le cap sur l’objectif du 31 mars

Le gouvernement du Québec a déclaré que son objectif était que toutes les communautés des Premières Nations reçoivent une première dose d'un vaccin COVID-19 d'ici la fin du mois de mars, à moins que des difficultés d'approvisionnement ne surviennent.

Selon le ministère québécois de la Santé et des Services sociaux, les Autochtones vivant en dehors de leurs communautés et dans les zones urbaines ne pourront recevoir le vaccin qu’en même temps que les citoyens non autochtones.

Nathalie Beaulieu, (à droite), directrice du centre des opérations du nord du CBHSSJB, supervise le chargement des caisses de vaccin de Moderna dans l'avion charter d'Air Creebec, le 16 janvier à Montréal. Photo : Rodolphe Beaulieu-Poulin

Puisque de nombreuses communautés sont situées dans des régions éloignées et que les membres des Premières Nations sont souvent confrontés à des conditions préexistantes qui les rendent plus vulnérables aux complications s'ils contractaient le COVID-19, nous voulons prévenir les éclosions dans ces communautés , a déclaré un communiqué publié par le cabinet du ministre des Affaires autochtones Ian Lafrenière.

Des campagnes de vaccination ont déjà commencé dans les communautés cries et atikamekw de la province après d'importantes éclosions. Les travailleurs de la santé et les résidents d'établissements de soins de longue durée et de résidences pour personnes âgées ont également été vaccinés dans 17 Premières Nations de la province.

Les communautés sur la ligne de départ

Comme à Gesgapegiag, les responsables de la santé publique de Kahnawake, au sud de Montréal, sont également dans l’attente de recevoir leurs doses de vaccin. La salle de bingo a été aménagée pour accueillir six infirmières qui devront administrer 6500 doses sur une période de deux semaines, selon Lloyd Phillips, le commissaire à la sécurité publique du Conseil Mohawk de Kahnawake.

« Dès que nous aurons les vaccins dans la communauté, nous serons prêts à commencer. » — Une citation de Lloyd Phillips

Chaque jour, les délais s’allongent, déplore-t-il. Mais je suis optimiste que, d'ici la fin du mois, nous commencerons notre premier cycle de vaccination de masse dans la communauté de Kahnawake.