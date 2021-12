Soutenir de jeunes Mohawks ayant grandi dans le système de protection de la jeunesse

Lily Ieroniawákon Deer, de Kahnawake, a passé une décennie en famille d'accueil. Elle utilise aujourd’hui cette expérience pour mener des recherches universitaires et soutenir d'autres jeunes adultes de sa communauté qui ont eux aussi grandi dans le système de protection de la jeunesse.

L'étudiante de 25 ans, qui fait notamment des recherches sur le bien-être des jeunes Autochtones en famille d'accueil, organise depuis quelques mois un groupe de soutien pour les autres jeunes adultes ayant eu une enfance similaire à la sienne.

Nous avons de grands rêves , affirme-t-elle.

Il s'agit de créer des liens entre les jeunes adultes de la communauté qui ont grandi en famille d'accueil et de se demander comment nous pouvons nous soutenir entre nous et de quels services nous aurions besoin , explique-t-elle.

Ensemble, les membres du groupe ont identifié les services dont ils aimeraient bénéficier : du mentorat, de l'aide financière, des ateliers culturels et des retraites annuelles. Ils pensent également à développer un centre d'accueil dans le futur.

« Je voulais que les solutions viennent directement des personnes ayant vécu ce genre d'expérience. » — Une citation de Lily Ieroniawákon Deer

Lily Ieroniawákon Deer a été élevée dans des familles d'accueil au Québec et en Ontario de ses 4 ans jusqu'à ses 14 ans.

Bien qu'elle se soit impliquée dans plusieurs organisations pour les jeunes Autochtones, aucune ne répondait aux besoins liés à son expérience, dit-elle.

Récemment, je vivais beaucoup de frustration et d'inquiétude par rapport à tout ça, confie-t-elle. Je n'arrivais même plus à dormir.

Plus de soutien nécessaire

À l'automne, Mme Deer s'est décidée à prendre des mesures concrètes et elle a publié un message sur Facebook pour recruter d'autres jeunes adultes dans la même situation qu'elle.

Jenny Lahache, 36 ans, est l'une des personnes qui ont répondu à son appel.

J'ai décidé d'y participer parce que nous devrions avoir plus de soutien que ce qui nous est offert actuellement, dit-elle. Ce n'est pas suffisant.

Mme Lahache a passé du temps dans des familles d'accueil de l'âge de 14 ans jusqu'à sa majorité.

Selon elle, son passage dans le système de protection de la jeunesse l'a empêchée de développer certaines compétences, qu'elle a dû apprendre d'elle-même une fois adulte.

J'apprends encore des choses, souligne-t-elle. Mais parfois, tout ce dont j'ai besoin c'est de savoir que quelqu'un est là pour moi.

« Je veux pouvoir faire quelque chose qui vient en aide aux autres qui sont dans ma situation. Je veux qu'ils sachent qu'ils sont écoutés et reconnus. » — Une citation de Jenny Lahache

Depuis la création du groupe, Lily Ieroniawákon Deer affirme qu'elle est beaucoup plus sereine.

Ça me donne espoir en l'avenir, dit-elle. Je ne peux pas changer ce qui m'est arrivé. Ce n'était pas la plus belle expérience de grandir en famille d'accueil, mais au moins je peux travailler à construire un avenir plus positif pour d'autres jeunes comme moi.

D'après un texte de Ka'nhehsí:io Deer, CBC Indigenous