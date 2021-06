Une bourse d’études en mémoire de Joyce Echaquan

D’un montant de 36 000 $, cette bourse versée sur deux ans est destinée à une étudiante autochtone souhaitant entreprendre des études de 2e cycle et dont les travaux cibleront l’appel à l’action et à l’engagement contenu dans le Principe de Joyce , lit-on dans la description mise en ligne.

Ce principe s’articule autour de la notion d’équité dans l’accès aux soins de santé, autant pour les populations autochtones que non autochtones, et de la lutte contre le racisme systémique.

À l’automne dernier, j’ai obtenu une chaire de recherche qui porte sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones. De ce fait, je m’intéresse à ces enjeux, les beaux comme les moins beaux, y compris la gouvernance, l’extraction des ressources naturelles, etc., mais aussi les sujets plus difficiles, comme la stérilisation forcée des femmes autochtones, l’accès aux services de sages-femmes, et aux enjeux liés à la violence subie par les femmes autochtones , explique au bout du fil Suzy Basile, professeure à l’UQAT, qui est l’une des instigatrices de la bourse, en plus d’être elle-même atikamekw.

Quand j’ai vu, à l’automne, le Principe de Joyce être rédigé et proposé, j’ai mis mon grain de sel comme plusieurs autres personnes et j’ai souhaité voir ce document-là faire le bout de chemin qu’il mérite de faire, c’est-à-dire être lu et mis en œuvre », ajoute-t-elle.

Le gouvernement Legault a cependant rejeté le contenu du texte, arguant notamment qu’il ne reconnaissait pas l’existence du racisme systémique au Québec.

Collectivement, je crois qu’il y a plusieurs personnes et organismes qui se sont dit qu’il fallait promouvoir ce Principe, qui dit en clair que les Autochtones ont droit à des services de santé… rien de bien compliqué!

Cherchant à faire quelque chose de concret en ce sens, Mme Basile dit avoir eu l’idée de la bourse, pour encourager des étudiantes autochtones à se pencher sur cette question d’équité et de solidarité.