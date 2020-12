Deux producteurs de la série réalisée par Michelle Latimer démissionnent

Un texte de Ka’nhehsí:io Deer et Jorge Barrera, CBC News

La productrice consultante métisse crie Danis Goulet et le producteur exécutif Tony Elliot ont tous les deux annoncé leur démission sur Twitter.

Danis Goulet a expliqué qu'elle s'était initialement jointe à la production parce que celle-ci était dirigée par des créateurs autochtones.

Cependant, maintenant qu'il y a de l'incertitude à ce sujet, je me sens responsable de défendre les valeurs qui me tiennent à cœur. Danis Goulet, productrice consultante métisse crie

En tant que colon, ce n'est pas à moi de commenter les préoccupations soulevées par la communauté cinématographique et télévisuelle autochtone, a pour sa part écrit Tony Elliot. C'est important pour tous les non-Autochtones de prendre le temps d'écouter en ce moment. Mon cœur va aux communautés autochtones.

Des liens avec une communauté remis en question

Des questions sur l'identité autochtone de Michelle Latimer ont été soulevées après qu'un communiqué de l'Office national du film eut déclaré qu'elle avait un héritage algonquin, métis et français, de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg, au Québec .

CBC News a échangé des courriels avec Latimer pendant une période de deux mois lui demandant d'expliquer ses racines. Mme Latimer a refusé les demandes répétées d'entrevue.

Elle a ensuite affirmé par courriel qu'elle croyait avoir un lien légitime avec Kitigan Zibi, qu'elle s'était trompée et qu'elle aurait dû faire les recherches appropriées.

Elle a ensuite expliqué qu'elle aurait pris connaissance de ses origines grâce à l'histoire orale de son grand-père maternel et de ses liens avec le village de Baskatong, une mission catholique au nord de Kitigan Zibi, qui comptait une population majoritairement canadienne-française avant d'être inondée, en 1927, au moment de la construction d'un barrage.

Les dossiers de recensement examinés par CBC News indiquent que le grand-père de Michelle Latimer était canadien-français.

Dominique Ritchot, généalogiste et chercheuse spécialisée dans les familles canadiennes-françaises, a reconstitué la généalogie de Latimer de manière indépendante.

Selon ses recherches, il y a deux ancêtres autochtones dans la généalogie de Michelle Latimer : Marguerite Pigarouiche, née en 1646 – qui est aussi l'ancêtre de 300 000 Québécois –, et Euphrosine-Madeleine Nicolet, née en 1644.

L'autrice de Trickster ne commente pas

L'identité autochtone de Michelle Latimer a joué un rôle central dans la création de la série télévisée Trickster, qui est basée sur la trilogie de romans Son of a Trickster, de l'autrice Haisla-Heiltsuk Eden Robinson.

La cinéaste avait écrit à Eden Robinson que le premier roman de cette série avait été guérisseur pour elle et que le parcours du personnage principal lui rappelait qui elle est et d'où elle vient .

L'agent de Mme Robinson a indiqué qu'elle ne ferait aucun commentaire sur cette controverse.

Chuck Thompson, un porte-parole de CBC, qui diffuse la série, a pour sa part affirmé qu'il est prématuré pour nous de spéculer sur l'avenir de l'émission.

Trickster est une émission importante pour CBC et les communautés autochtones. Nous espérons que Michelle Latimer et tous les partenaires de Trickster pourront trouver un compromis pour être en mesure de terminer la saison 2 , a-t-il écrit par courriel.

La série de fiction Trickster, basée sur les romans d’Eden Robinson, raconte la relation entre deux jeunes Autochtones en Colombie-Britannique. Photo : Courtoisie

Une situation blessante et des excuses réclamées

Ces révélations ont créé une onde de choc dans toute l'industrie artistique et cinématographique autochtone.

L'éminente artiste métisse Christi Belcourt demande des excuses de Mme Latimer pour avoir revendiqué un héritage métis sans preuve.

Vous ne pouvez pas prétendre être métisse et anichinabée et ensuite vous excuser auprès de Kitigan Zibi sans également vous excuser auprès de la nation métisse pour avoir revendiqué une ascendance qui n'a pas non plus été prouvée , a tweeté Mme Belcourt vendredi.

Le Ralliement national des Métis ne reconnaît pas l'existence des communautés métisses au Québec.

Anna Lambe, l'actrice inuite qui joue le personnage de Sarah dans Trickster, a confié sur Instagram que la situation était blessante.

Je pense que la dernière chose que nous devrions faire est d'atténuer la responsabilité de ce qui s'est passé et d'essayer de dire que c'était seulement une petite erreur et que tout est OK , a-t-elle écrit.

Kawennáhere Devery Jacobs, une actrice kanien'kehá: ka (mohawk) de Kahnawake, a partagé sur Twitter une lettre ouverte dans laquelle elle affirme qu'elle se sent profondément blessée, déçue et trahie .

Je garde l'espoir du jour où nous pourrons partager nos riches cultures, langues et histoires à l'écran, mais nous devons tous nous tenir mutuellement responsables en le faisant , peut-on entre autres lire dans cette lettre.

Pour Sonya Ballantyne, une cinéaste originaire de la Nation crie Misipawistik, au Manitoba, cette situation signale un problème systémique plus vaste.

Il ne s’agit pas d’une personne en particulier. Il s’agit de la culture qui permet à ce genre de secret de perdurer. Sonya Ballantyne, cinéaste crie

Mme Ballantyne croit que le problème réside dans les grandes organisations cinématographiques du Canada et dans leurs attentes quant à ce que signifie être un cinéaste autochtone.

Il est devenu nécessaire d'être un certain type d'Autochtone pour obtenir du financement, de vendre certains aspects de notre histoire et de nos traumatismes pour être considéré comme légitime , soutient-elle.

J'ai toujours l'impression que je n'ai pas le droit de raconter certaines histoires, poursuit-elle. Les gens qui réussissent sont ceux qui ne se soucient pas de ce genre de culture, de nuance et de narration minutieuse, et c'est vraiment inconfortable pour moi.