L'identité autochtone de la réalisatrice Michelle Latimer remise en question

Michelle Latimer, qui a récemment réalisé la série télévisée Trickster pour le compte de CBC ainsi que le documentaire Inconvenient Indian, est devenue l'une des personnalités les plus en vue du cinéma autochtone au Canada.

Or, la réalisatrice est dans l'embarras depuis la diffusion, le 14 août, d'un communiqué de presse de l'Office national du film (ONF) dans lequel elle clarifie pour la première fois ses origines autochtones, une identité qu'elle revendique pourtant depuis de nombreuses années.

D'ascendance algonquine, métisse et française et issue de la bande de Kitigan Zibi Anishinabeg (Maniwaki), au Québec, Michelle Latimer a grandi sur le territoire du Traité no 9 à Thunder Bay, en Ontario , peut-on lire dans le communiqué, dont l'objet principal est la diffusion d'Inconvenient Indian en première mondiale au Festival international du film de Toronto.

Cette revendication a attiré l'attention des membres de Kitigan Zibi, qui ont alors commencé à remettre en question ses liens familiaux avec leur communauté, située en Outaouais, à environ 120 kilomètres au nord d'Ottawa.

Même si Mme Latimer croit bel et bien avoir un lien légitime avec la communauté, elle affirme maintenant avoir commis une erreur en faisant cette revendication sans avoir fait les vérifications pour l'appuyer.

Je m'excuse sincèrement d'avoir nommé publiquement la communauté de Kitigan Zibi avant d'avoir fait le travail nécessaire pour comprendre mes liens , a-t-elle déclaré dans un courriel envoyé à CBC, avant de publier une déclaration similaire jeudi sur Facebook.

Une insulte pour la communauté, dit une aînée

Claudette Commanda est l'une des aînées les plus respectées au pays, et elle est originaire de Kitigan Zibi. La femme, à qui l'on demande souvent de tenir la prière d'ouverture qui précède les annonces gouvernementales à Ottawa – en territoire anichinabé non cédé –, ne mâche pas ses mots pour exprimer son désaccord.

Mme Commanda estime que la revendication sans preuve de Michelle Latimer est une insulte pour la communauté de Kitigan Zibi.

Claudette Commanda dirige une prière à Gatineau en 2013, dans la foulée du mouvement de protestation Idle No More. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Pourquoi prétendez-vous êtes de Kitigan Zibi? Quel est votre but et votre intention? Qu'est-ce que vous avez à gagner? Qui êtes-vous? Et prouvez-moi qui vous êtes. Claudette Commanda, une aînée de Kitigan Zibi

Selon Claudette Commanda, la communauté de Kitigan Zibi observe depuis peu une augmentation de ce type de revendications d'ascendance non fondées. De tels actes menacent l'identité de son peuple, qui a dû surmonter des épreuves considérables, dit-elle. Pourquoi ces gens veulent-ils la renommée et la gloire, mais pas les luttes qui viennent avec?