Première aux États-Unis : une femme autochtone intègre le Cabinet de Joe Biden

Cette membre de la nation Laguna Pueblo a déjà fait l’histoire en devenant il y a deux ans l’une des deux premières femmes autochtones à entrer au Congrès américain. Elle a été réélue en novembre.

Depuis, des militants autochtones, des démocrates - dont une autre élue autochtone, Sharice Davids - et des célébrités comme l’actrice Jane Fonda ont fait pression sur Joe Biden pour qu’il choisisse Deb Haaland à ce poste.

Selon plusieurs médias américains, cette députée démocrate de 60 ans et, comme elle aime le dire, résidente de 35e génération du Nouveau-Mexique, sera donc à la tête d'une agence qui a non seulement une influence considérable sur les quelque 600 communautés reconnues au niveau fédéral, mais aussi sur une grande partie des vastes terres publiques, des voies navigables, de la faune, des parcs nationaux et des richesses minérales du pays.

Elle jouerait ainsi un rôle central dans la mise en œuvre de l’ambitieux programme environnemental et climatique de Joe Biden en restaurant, par exemple, les protections fédérales sur de vastes étendues de terres et d’eau que l’administration Trump a ouvertes aux exploitations minières et forestières, ainsi qu’à la construction.

Deb Haaland, qui vient d’un État producteur de pétrole et de gaz, s’est d’ailleurs déjà engagée à transformer ce département en un promoteur des énergies renouvelables et des politiques d’atténuation du changement climatique.

De plus, elle superviserait le Bureau of Indian Education ainsi que le Bureau of Trust Funds Administration qui gère les actifs financiers des Autochtones, détenus en fiducie.

Un tournant

Si cette nomination est confirmée par le Sénat, cela marquerait donc un tournant pour une institution de 171 ans qui a souvent eu des relations tendues avec les communautés autochtones en délogeant plusieurs nations par exemple, et qui a toujours été dirigée par des non-Autochtones, pour la plupart des hommes.

Selon le professeur de droit à l’Université du Colorado à Boulder, Charles Wilkinson, cité par le Washington Post, cette décision est symbolique. Elle touche simplement le cœur de la culture autochtone. Le département de l’Intérieur a un pouvoir presque illimité sur les tribus. En fait, le pouvoir de faire le bien ou le mal .

Jim Enote, membre de la nation Zuni et directeur général de la Colorado Plateau Foundation, dirigée par des Autochtones, a déclaré dans une entrevue au Washington Post que cette décision montre à quel point les choses ont changé au cours du dernier demi-siècle.

Avant Deb Haaland, un autre Autochtone, Charles Curtis, a été vice-président de Herbert Hoover entre 1929 et 1933.

Deb Haaland, issue de la tribu Laguna Pueblo, photographiée le 5 juin 2018 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Photo : The Associated Press / Juan Labreche

Avec la nomination de Deb Haaland, les peuples autochtones vont, pour la première fois de leur vie, voir un membre des Premières Nations à la table où les plus importantes décisions sont prises - et tout le monde le verra , a lancé O. J. Semans, un activiste sioux de Rosebud qui a aidé à faire sortir le vote des Autochtones lors des derniers scrutins.

Cela rappelle que les Autochtones existent encore , a-t-il poursuivi.

En effet, le vote autochtone a été crucial, selon plusieurs. Le président de la Nation Navajo, Jonathan Nez, a expliqué aux médias que la victoire de Joe Biden n'aurait peut-être pas été possible sans une forte sensibilisation autochtone.

En Arizona, la participation des Autochtones au scrutin a augmenté par rapport à l’élection présidentielle de 2016, et leur vote fait partie des facteurs de différence qui ont permis aux démocrates de remporter la course en Arizona.

Six Autochtones, un record, ont d’ailleurs été élus comme représentants au Congrès américain en novembre. Parmi eux, trois sont des femmes, dont Deb Haaland; un autre exploit, puisque jamais autant de femmes autochtones n’ont remporté d’élections dans l’histoire des États-Unis.

Un exemple

Deb Haaland a été choisie en partie, selon une source de CNN, parce qu’elle a passé sa carrière à se battre pour tous les Américains, y compris les nations autochtones, les communautés rurales et les communautés de couleur .

Née en Arizona d’une mère membre d’une Première Nation qui a servi dans la marine et d’un père soldat d’origine norvégienne, Deb Haaland dit avoir fréquenté pas moins de 13 écoles, au gré des multiples emplois et déménagements de ses parents.

Elle a déjà raconté à l’AFP ses souvenirs des étés passés avec ses grands-parents pueblos dans une maison sans eau courante à s’occuper des champs ou à faire du pain. Elle a aussi rappelé les nombreuses discriminations que sa nation subissait.

Mère célibataire, elle a vaincu l’alcoolisme, survécu grâce à des bons d’alimentation et des prêts, mais s’est toujours battue avec beaucoup d’énergie pour rebondir.

Deb Haaland et sa fille partant pour son assermentation. Photo : Tiré de la page Facebook de Deb Haaland

Deb Haaland a obtenu un diplôme de droit de l’Université du Nouveau-Mexique. Elle aime d’ailleurs rappeler qu’elle continue de payer son prêt, tout en élevant sa fille. Pour cela, elle a aussi créé une entreprise de fabrication de sauce piquante.

Elle s’est engagée en 2004 en politique comme bénévole lors de la campagne du démocrate John Kerry pour l’élection présidentielle. En 2012, elle a travaillé pour la campagne de réélection du président Barack Obama.

En 2016, elle s’est rendue au Dakota du Nord pour prendre part aux manifestations de Standing Rock contre les projets de construction d’un pipeline.

Elle monte au créneau dès que possible pour soutenir les droits des peuples autochtones et n’hésite pas à porter fièrement les tenues de son peuple lors de manifestations publiques et dans les instances gouvernementales.

Elle s'est ainsi présentée en tenue traditionnelle lors de son investiture et a porté ses mocassins au Capitole à l’occasion d’une campagne mondiale visant à promouvoir la fierté culturelle. L’événement s’appelle Rock Your Mocs (Arbore tes mocassins).

Deb Haaland porte fièrement ses mocassins au Capitole. Photo : Tiré de la page Facebook de Deb Haaland

Selon la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, Deb Haaland est l’un des meilleurs et des plus respectés membres du Congrès avec qui elle a servi. Elle dit avoir clairement donné sa bénédiction à Joe Biden pour nommer Deb Haaland, estimant qu’elle serait un excellent choix .

D'après les informations de l'AFP, du Washington Post, du New York Times, de CNN et d'Associated Press