Les pompiers au fourneau pour offrir la chaleur d'un repas

Pendant quelques jours, 65 pompiers montréalais ont troqué leur uniforme et leur casque pour cuisiner et servir des repas à près de 1000 personnes itinérantes dans les locaux de divers organismes de la ville.

Dans la cuisine de Résilience Montréal, Sam, le cuisinier de ce centre pour sans-abris, a un rythme un peu moins effréné en ce matin de semaine.

Il peut même prendre une petite pause, appuyé sur le frigidaire… car sa cuisine a l’air de rouler toute seule pour le repas de midi. Il n’a pas besoin de couper les carottes ni de cuire les steaks, 12 pompiers de différentes casernes de Montréal le font à sa place pour le repas du midi.

Depuis 2009, des pompiers de Montréal, tous de façon volontaire, se cotisent pour offrir un repas avant Noël à des personnes itinérantes et vulnérables. Puis, ils viennent le préparer et le servir.

Cette année, six équipes sont allées à la maison pour femmes Chez Doris, à la Maison Nazareth, la Mission St-Michael's, la Mission Bon Accueil et à Résilience Montréal pour servir dîner ou souper.

Regarde, les gars sont à la tâche , lance Mathieu-Luc Pinard, pompier à Ville-Émard, qui, depuis trois ans, a décidé de donner de son temps, car il aime redonner aux gens .

Les pompiers sont habitués à préparer leur repas à la caserne, mais là, il s'agit d'une quantité monstre : plus de 300 repas doivent être cuisinés et servis juste pour ce midi.

Au menu : une entrée, un steak avec carottes et purée de pommes de terre, puis un gâteau.

C’est vraiment utile , lance le coordonnateur de Résilience Montréal, David Chapman. Pendant la COVID, on s’est rendu compte qu’on devait servir énormément de nourriture, plus que d’habitude.

David Chapman, coordonnateur de Résilience Montréal Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Résilience Montréal offre 300 repas le matin, 300 le midi et 300 l’après-midi. C’est beaucoup dans la journée; alors le fait que les pompiers soient venus pour aider, c’est une grosse part de ce que l’on fait. C’est un peu une pause pour notre équipe , précise David Chapman, saluant par leur nom les personnes venues chercher à manger.

Les pompiers ne chôment pas, coupent la viande, font la purée, mettent les portions dans des contenants. James Newcom, le chef d’équipe, donne ses ordres pour que tout aille rondement, car la file commence à s’allonger.

Il en est à sa sixième année et, pour lui, c’est logique. C’est pour aider les autres, c’est le métier de pompier d’aider... On est contents de passer.

Mathieu-Luc Pinard lui, apprécie, de voir les gens contents, même si cette année, avec les mesures de sécurité et les plexiglas, il est difficile d’échanger avec les bénéficiaires.

De voir le sourire des gens, c’est notre récompense. Il fait très froid, ça avoisine les -20 [degrés Celsius], et c’est aujourd’hui qu’on se rend compte qu’on peut faire une petite différence dans leur journée froide , lance le pompier.

Le pompier Mathieu-Luc Pinard Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Le local de Résilience Montréal a l’avantage d’être situé littéralement à deux pas du square Cabot, lieu de rassemblement des Autochtones, dont beaucoup d’Inuit, à Montréal depuis de nombreuses années.

Dans la tente dehors, ils sont plusieurs à se réchauffer en attendant de faire la file pour être servis. À l’entrée du local, Jean-Marc, un habitué, surveille que tous portent un masque, en donne un au besoin et met un peu de gel désinfectant dans les mains.

Notre plus grand défi , indique David Chapman, le coordonnateur des lieux, c’est d’essayer de servir le maximum de personnes, d’offrir des services de la manière la plus sécuritaire possible, dans ces circonstances difficiles. On doit être créatifs!

Conscient des mesures sanitaires, il précise tout de même que la COVID, bien que c’est un vrai risque [pour les personnes en situation d’itinérance], ce n’est pas le plus grand risque auquel elles font face. Il y en a d’autres, comme : est-ce qu’elles vont se faire violer cette semaine? Qui va être le prochain à me battre, pas si je vais me faire battre, mais bien qui va le faire? Qui est le prochain à mourir d’une overdose?

Des pompiers de Montréal servent un repas de Noël dans un organisme pour sans-abris. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Gino Francis entre. Il apprend que ce sont des pompiers qui ont préparé le repas et demande si on est sérieux. Ah, ça va être bon! C’est certain que je vais tout manger mon burger , lance-t-il, avant de préciser que, dans deux jours, il aura 44 ans. Patrick précise que ce n’est pas tous les jours des burgers, ça fait du bien . Tous veulent aussi saluer le travail quotidien de Résilience.

Candice, arrivée de Salluit au Nunavik depuis quelques années, vient d’être servie. Un baume en ces temps difficiles de COVID, car la pandémie, c’est fou! Ça a tout changé!