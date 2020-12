Des centaines de survivants de la rafle des années 60 au sujet d’enfants autochtones enlevés à leur famille dans les années 60 jusqu'aux années 80 et placés dans des familles non autochtones attendent toujours des informations concernant le statut de leur réclamation dans le cadre d’un recours collectif entamé en 2017.

Face au volume croissant des demandes de renseignements au téléphone et par courriel, le centre d'appel chargé d'administrer les demandes a dû étoffer ses services.

Malgré tout, un nombre croissant de survivants continuent de partager leur frustration quant au processus d’indemnisation et au manque de communication entourant le recours collectif.

À l’instar d’Irene Peepeetch, membre de la Première Nation Zagime Anishinabek (en Saskatchewan), qui a déclaré ne pas avoir reçu de réponse à ses courriels et seulement obtenu des informations éparses au téléphone.

Je sais qu'ils ne font que répondre au téléphone et qu'ils n'ont pas beaucoup d'informations, mais cela fait remonter beaucoup de sentiments négatifs face au passé parce que vous êtes constamment mis à l'écart, a témoigné Mme Peepeetch. C'est juste une autre montagne à escalader .

Si plus de 30 000 membres des requérants sont admissibles, l'accord de règlement du recours collectif avec les survivants du Sixties Scoop , signé en novembre 2017, prévoit 750 millions de dollars pour indemniser les enfants des Premières Nations et des Inuit qui ont été retirés de leur foyer et placés chez des parents adoptifs ou d'accueil non autochtones entre 1951 et 1991, et qui ont perdu leur identité culturelle de ce fait.

À ce jour, 14 482 des 34 768 demandes déposées ont été jugées recevables, tandis que 9686 dossiers sont toujours en cours d'évaluation.

Appels sans réponse

Collectiva, l'administrateur des réclamations pour le règlement proposé, a annoncé le 6 novembre que l'entreprise Donna Cona Inc., établie à Ottawa, allait apporter un soutien supplémentaire au centre d'appel en raison d'un afflux de demandes de renseignements par téléphone et par courriel, ce qui retarde également d'autres tâches ordonnées par le tribunal telles que le traitement des demandes et la distribution des indemnités. Du soutien supplémentaire a été accordé par la Cour fédérale du Canada, en septembre.

Michael Harris, un membre de la Nation Gitxsan établi à Vancouver, a déclaré lui aussi être toujours en attente de l'état d'avancement de sa demande.

Ce n'est pas que je cherche l'argent, a-t-il affirmé. C'est l'acceptation du fait que le gouvernement assume la responsabilité de ce qui m'est arrivé .

Les appels téléphoniques sans réponse ont traumatisé de nouveau de nombreux survivants, selon lui.

Cela fait souffrir de nouveau les gens, ou même ajoute à la douleur que nous avons déjà. [Le gouvernement] était là pour nous protéger. Il ne l'a pas fait, et maintenant qu'il essaie de nous guérir, il nous fait encore plus mal en nous ignorant. Michael Harris, membre de la Nation Gitxsan.

Shannon Bernard, qui vit à Toronto, a appelé et envoyé un courriel à Collectiva en octobre pour obtenir l'état d'avancement de sa demande. Elle a reçu trois appels, le 5 novembre, lui demandant des informations préliminaires, l'informant qu'elle n'était pas dans la base de données de l'administrateur et qu'un responsable la rappellerait dans deux ou trois jours ouvrables. Mme Bernard a affirmé qu'elle attendait toujours l'appel d'un gestionnaire.

On dirait qu'il y a un tas de jeunes qui travaillent là-bas , s'est-elle indignée.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Shannon Bernard, issue de la communauté crie de Chisasibi, dans le Nord du Québec, attend une mise à jour de sa demande dans le cadre du recours collectif visant la rafle des années 1960. Photo : Shannon Bernard

Je n'étais pas stressée par cette situation jusqu'à ce que je les appelle et qu'ils me rappellent[….]. Si quelque chose est aussi délicat que cela, pourquoi sous-traitent-ils simplement à des gens du centre d'appel, des gens qui n'ont aucun tact? .

L'avocat Doug Lennox de Klein Lawyers, qui fournit des conseils aux personnes inscrites au recours collectif, a déclaré que le centre d'appel s'engageait à fournir des informations et à répondre aux demandeurs en temps opportun.

Bien que le volume des demandes de renseignements sur les réclamations puisse varier considérablement d'une semaine à l'autre au cours des derniers mois, à l'heure actuelle, l’entreprise Donna Cona a indiqué que son équipe a traité tous les messages vocaux en attente et a répondu à environ 98 % des appels reçus par leur bureau , a partagé Doug Lennox.