Chasse culturelle sur fond d'identité autochtone contestée

Une communauté autochtone autoproclamée, non reconnue et contestée a invité, pendant cinq jours, Autochtones et non-Autochtones à une « chasse culturelle » sur des territoires anishinabés, une chasse qualifiée de véritable braconnage par plusieurs chefs du Conseil tribal de la nation algonquine Anishinabeg.

Du 4 au 8 décembre, Roger Fleury, qui se définit comme chef de la communauté Pontiac Anishinabeek Fort de Coulonge Kichesipirini, a invité les membres des Premières Nations et leurs amis à venir participer à une chasse qualifiée de culturelle .

Sans vouloir dire combien de chasseurs sont présents, Roger Fleury a indiqué qu’elle se déroulait bien. Après avoir organisé de la pêche communautaire , cette fois-ci, c’est une chasse culturelle dans le but de récolter ce qu’on a besoin, pas plus , a précisé Roger Fleury à Espaces autochtones.

Il a mentionné avoir invité tout le monde, les Blancs comme les Indiens , car il dit exercer ses droits.

Les autorités disent que c’est illégal. Mais ils sont sur nos terres. On est sur des terres algonquines non cédées. Ce n’est pas tout le monde qui est sur une réserve. Nous on est hors réserve descendant des Kichesipirini , a-t-il martelé.

La communauté Pontiac Anishinabeek Fort de Coulonge Kichesipirini, qui revendique environ 500 membres, n’est reconnue ni par le fédéral ni par le provincial comme Première Nation.

Des Autochtones contestent aussi les origines de cette communauté.

C'est le cas de la grande cheffe du Conseil tribal de la nation algonquine Anishinabeg, Verna Polson. Roger Fleury n’est le membre d’aucune nation autochtone, et la communauté anishinabée dont il prétend être le chef n’existe pas .

Verna Polson insiste : M. Fleury n’a aucun droit ni titre autochtone qui lui permette de prétendre que les terres du Pontiac ou d’ailleurs sont les siennes. Ces terres sont celles des Anishinabés et, s’il est vrai qu’elles n’ont jamais été cédées, vendues ou abandonnées, M. Fleury ne fait pas partie de cette nation .

Le chef de Kitigan Zibi, Dylan Whiteduck, s’est aussi insurgé : Il s’agit d’appropriation culturelle et historique, à la fois fausse et évidente, et des plus irrespectueuses .

Il a d’ailleurs qualifié cette chasse de véritable braconnage .

Roger Fleury, qui a déjà raconté avoir accepté son identité autochtone sur le tard, a dit préférer ne pas répondre et regarder pour travailler ensemble , précisant que ce n’était pas Indien quelqu’un qui vient pour parler à la place d’un autre.

Autant Verna Polson et Dylan Whiteduck ont demandé à Québec d’intervenir. La grande cheffe a invité les agents de la faune à demander les cartes de statut d'Indien à ceux qui prétendent être membres d’une Première Nation.