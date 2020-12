Québec investit 18 millions pour la formation des corps de police autochtones

Ian Lafrenière doit en faire l'annonce vendredi après-midi, aux côtés de sa collègue à la Sécurité publique et vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault.

Cette annonce fait suite aux appels à l'action des Commission Viens, sur les relations entre les Autochtones et certains services publics du Québec, et de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFADA).

La ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, devrait d'ailleurs être présente lors de la conférence de presse puisque l'investissement devrait servir à mieux former les policiers en matière de violences conjugales.

Dans son rapport, rendu public en 2019, l'ENFADA faisait notamment état d'un sous-financement chronique forçant certaines communautés à fermer leur service de police pour se tourner vers la Sûreté du Québec.