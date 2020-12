COVID-19 : la situation demeure préoccupante à Mashteuiatsh

La communauté innue Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean, compte maintenant 20 cas de COVID-19, dont plus de la moitié ont été déclarés il y a moins de 10 jours. La situation est qualifiée de « critique » par les autorités locales. Espaces autochtones a fait le point avec le chef Clifford Moar et la Dre Louise-Josée Gill, qui pratique dans la communauté.

On est très préoccupés , admet Clifford Moar, qui dirige cette communauté de près de 2200 résidents et où aucun cas n'avait été recensé lors de la première vague. Le premier cas de COVID-19 a été déclaré le 7 octobre .

Selon lui, des rassemblements privés sont à l'origine de la hausse soudaine des cas observés depuis le 20 novembre. Il y a une transmission communautaire qui a été faite par des noyaux de personnes qui se sont rencontrées, mais on n'a pas de foyers dans les institutions , a-t-il dit.

Le chef qualifie tout de même la situation de très critique en raison d'un cas de COVID-19 détecté dans une école. Il a fallu fermer une classe de troisième année. Mais on est peut-être plus préventifs que nos voisins en fermant des classes immédiatement, sans attendre de voir si d'autres personnes auront le virus.

Le comité d'urgence qui a été mis sur pied pour organiser la réponse sanitaire dès le début de la pandémie se réunit de façon régulière, et même quotidienne , a indiqué Clifford Moar.

C'est sûr que les écoles, les autorités, les services de santé, la sécurité publique, les élus… Tout le monde présentement travaille en collaboration, parce que tout le monde est sur un pied d'alerte, surtout ces temps-ci. Clifford Moar, chef de Mashteuiatsh

Notre communauté n'a pas le même portrait démographique au niveau de la santé que les autres municipalités et les autres villes de la région. Nous, on doit prendre des précautions peut-être plus serrées pour protéger nos membres, surtout nos aînés , a expliqué M. Moar.

Une population plus fragile

La Dre Louise-Josée Gill, originaire de Mashteuiatsh, y pratique la médecine familiale en plus de travailler à l'hôpital le plus proche, soit celui de Roberval. Selon elle, plusieurs facteurs fragilisent la communauté. C'est vrai qu'on a une population plus vulnérable.

Il y a beaucoup de maladies chroniques qu'on retrouve de manière plus importante chez les Autochtones que chez les non-Autochtones, la principale étant le diabète, qui amène des complications cardio-vasculaires importantes , a-t-elle expliqué, ajoutant que cette maladie affecte non seulement les aînés, mais également les plus jeunes.

C'est l'ensemble de la population qui est touchée par le diabète ici. C'est sûr que ça rend plus vulnérable par rapport à la COVID.

Parmi les autres facteurs fragilisants, la Dre Gill mentionne également des problèmes de santé comme l'obésité et la maladie pulmonaire obstructive chronique, qui sont quand même plus proéminentes ici .

Selon mes informations, personne n'a dû être hospitalisé encore pour l'instant, heureusement. [...] Mais on a un défi supplémentaire pour s'assurer que la population reçoit les bons soins, malgré certaines craintes qu'elle pourrait avoir, et on a le devoir de rassurer les gens et de les référer aux bonnes personnes , a-t-elle noté.

Distancier une communauté tissée serrée

Au-delà de ces troubles de santé qui sont plus répandus dans la communauté, la Dre Gill souligne que le mode de vie des Innus de Mashteuiatsh les expose aussi à un risque accru, surtout les aînés qui vivent souvent dans des foyers intergénérationnels.

C'est quand même un facteur de vulnérabilité, étant donné qu'on se retrouve avec des enfants d'âge scolaire qui exposent leurs parents, mais également leurs grands-parents au risque potentiel du virus.

Les aînés chez les Autochtones, ce sont les porteurs de savoir, a-t-elle rappelé. Les garder en santé pour qu'ils transmettent leur savoir, c'est essentiel pour les générations futures, pour protéger le savoir autochtone.

La Dre Gill note également que le respect des mesures sanitaires demeure un défi pour cette petite communauté , où tout le monde se connaît et tout le monde se côtoie .

Si le non-respect des consignes par quelques-uns a pu provoquer la hausse de cas actuelle, le chef Clifford Moar estime tout de même que la population semble avoir compris le message. Les gens ont appris, maintenant ils respectent les consignes et ça va quand même bien , a-t-il fait savoir.

C'est comme une mèche de dynamite, c'est une traînée de poudre et ça part vite. Je pense que les gens ont compris et ils vont faire plus attention. Clifford Moar, chef de Mashteuiatsh

Des patrouilleurs supplémentaires parcourent les rues de la communauté, et des barrages aléatoires ont lieu depuis plusieurs jours afin de sensibiliser la population au respect des restrictions sanitaires, à commencer par la distanciation, mais également le port du masque et le lavage de main.

Prévention et sensibilisation sont pour l'instant les mots d'ordre du chef Moar. Si jamais la situation s'aggrave, on va prendre les mesures nécessaires , a-t-il indiqué, sans toutefois détailler les mesures en question.

Une lueur d'espoir pour Noël

La baisse des cas qui semble s'installer dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean depuis quelques jours devrait se répercuter dans la communauté, croit Clifford Moar. On voit des lueurs d'espoir au niveau régional.

Mercredi, le Saguenay–Lac-Saint-Jean a enregistré 117 nouveaux cas de COVID-19. La veille, on recensait 78 nouveaux cas, des chiffres loin de ceux annoncés il y a environ 10 jours, lorsqu'on avait franchi la barre des 200 nouveaux cas quotidiens.

Mardi, en conférence de presse, le directeur régional de la santé publique, le Dr Donald Aubin, a même parlé d'une légère amélioration, même si la situation demeure fragile.

Pour Clifford Moard, il s'agit de bonnes nouvelles. C'est sûr que l'approche de Noël, ça rend ça encore plus sensible. On a des grandes familles, notre démographie au niveau de la population n'est pas la même. […] Mais si la tendance à la baisse continue, on peut peut-être espérer avoir un semblant de fêtes de Noël.