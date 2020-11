Principe de Joyce : l'APNQL ne lâche pas prise

Pas question d’accepter la « mesquinerie partisane » dans le dossier de l’accès aux soins de santé physique et mentale pour les Autochtones, affirme Ghislain Picard, chef de l’Association des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL).

Celui-ci réagissait, jeudi par voie de communiqué, au rejet d’une motion, mardi, sur ce qui est appelé Principe de Joyce, en référence à Joyce Echaquan, morte à l’hôpital de Joliette.

La motion avait non seulement pour but de souligner la mort de cette femme autochtone, mais aussi que l’Assemblée nationale souligne le fait qu'il était de la responsabilité de tous de lutter contre le racisme systémique et que la majorité des recommandations du Principe vise les compétences du gouvernement provincial.

La CAQ nie depuis son arrivée au pouvoir qu'il existe du racisme systémique au Québec; sans surprise, il n’y a pas eu de consensus pour que la motion, mise de l’avant par le député libéral Gregory Kelley après une demande de la part de la nation atikamekw – dont était membre Mme Echaquan –, et le texte a donc été rejeté.

Cela n’empêche pas l’APNQL de revenir à la charge, en parlant du Principe de Joyce comme d’un ensemble de propositions concrètes exigées par sa Nation (…), dans un contexte de racisme inacceptable qui a bouleversé le Québec entier .

L’appel est lancé, donc, à tous les partis politiques, pour qu’ils unissent leurs forces vers l’adoption et la mise en œuvre rapide du Principe de Joyce .

Ledit Principe propose aussi d’imposer des formations obligatoires aux différents professionnels de la santé pour mieux saisir les réalités autochtones, la mise sur pied de campagnes de sensibilisation dirigées par les autorités autochtones, ainsi que la création d’un bureau de l’ombudsman à la santé des Autochtones au Québec, en collaboration avec les communautés concernées.