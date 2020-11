Une nouvelle compétence en éducation pour combattre le racisme

Mieux connaître et comprendre la culture autochtone pour mieux l’enseigner : le Conseil en éducation des Premières Nations (CEPN), en collaboration avec l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) et l’Institut Tshakapesh, a dévoilé mardi une nouvelle compétence qu’il souhaite faire ajouter à la liste de celles déjà exercées par les enseignants du Québec, soit « comprendre et apprendre pour combattre le racisme systémique ».

Selon les organisations participantes, cette compétence supplémentaire s’inscrit directement dans le contexte de la Commission Viens, de la Commission de vérité et de réconciliation et de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Plus de détails suivront.