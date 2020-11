COVID-19 : Les communautés autochtones du Québec rattrapées par la deuxième vague

Selon des données recueillies par Espaces autochtones, il y a eu environ 157 cas confirmés dans les communautés autochtones du Québec (outre Akwesasne), dont au moins 81 juste depuis septembre.

En date du 14 novembre, le fédéral comptait 118 cas parmi les membres des Premières Nations habitant dans les réserves du Québec.

Mashteuiatsh, Manawan, Wemotaci, Listuguj, Gespeg ou encore Lac-Barrière avaient réussi à passer à travers la première vague, mais elles ont été rattrapées par la deuxième.

Depuis un peu plus d’une semaine, Manawan effectue un dépistage de masse – près de 800 personnes déjà testées –, un contrôle serré avec fermeture des classes, des entrées et sorties plus que restreintes et un couvre-feu.

Car les cas confirmés se multiplient chez les Atikamekw : en tout 12 depuis le 8 novembre, dont dix membres qui habitent la communauté et deux qui habitent Joliette.

Pour limiter les risques mais aussi se rapprocher d’un hôpital, neuf des dix membres infectés vivant à Manawan sont en isolement à Joliette. Deux sont des personnes âgées et les autres sont membres d’une même famille.

Le coordonnateur du plan de mesures d’urgence pour Manawan, Ghislain Quitich Photo : Therese Ottawa

C’est compliqué de s’isoler correctement dans la communauté , explique le coordonnateur du plan de mesures d’urgence pour Manawan, Ghislain Quitich, notamment à cause de la surpopulation.

Mais surtout, Manawan étant à deux-trois heures de route des hôpitaux, selon les conditions, c’était mieux de se rapprocher au cas où il y a des complications .

Les membres vivent donc dans des foyers d'accueil qui sont normalement destinés aux patients atikamekw en attente de rendez-vous médicaux à Joliette.

On donne aussi le message dans la communauté de venir se dépister le plus rapidement possible et de rester le plus possible à la maison , poursuit Ghislain Quitich.

Dans la communauté Ilnue de Mashteuiatsh, il y a eu une explosion, comme dans la région , lance le chef Clifford Moar. La communauté se situe au Saguenay–Lac-Saint-Jean qui connaît un record d'éclosion. Neuf membres ont été déclarés positifs depuis le 7 octobre, les cas redoublent surtout depuis une semaine.

Le virus est entré dans la communauté. Maintenant on essaie de limiter sa propagation , précise le chef. Des points de contrôle avaient été établis au début de la pandémie puis enlevés, mais malgré la situation, le chef n’envisage pas de fermer à nouveau Mashteuiatsh.

Le chef de la communauté de Mashteuiatsh, Clifford Moar Photo : Clifford Moar

L’équipe mobile de prévention et de protection continue son travail de sensibilisation, et la résidence pour personnes âgées est fermée à toutes visites.

Un peu comme tout le monde , le chef Clifford Moar se dit inquiet , mais pas une inquiétude maladive . Il compte sur ses membres pour contenir le virus. J’espère que les gens vont prendre ça en note, car c’est de la responsabilité individuelle .

À Wemotaci, au nord-ouest de La Tuque, les écoles primaire et secondaire sont fermées pour toute la semaine, le dépistage est en cours et de nouvelles mesures restrictives sont annoncées régulièrement.

Quatre membres de la communauté atikamekw sont porteurs du coronavirus. Un couvre-feu va entrer en vigueur dès jeudi et restera aussi longtemps que nécessaire. Le service de police sévira aussi contre les récalcitrants, mais la communauté vise d'abord la sensibilisation.

Chez les Micmacs, Listuguj en Gaspésie a eu aussi ses deux premiers cas depuis la deuxième vague et Gespeg, au moins cinq cas.

Comme dans de nombreuses autres communautés, celle de Lac-Barrière, située dans la réserve faunique La Vérendrye, a fermé tous les bâtiments publics et mis un point de contrôle pour surveiller les entrées et sorties de la communauté anishinabée et aucun visiteur ne peut y aller. Deux cas ont été déclarés positifs depuis octobre dont un est toujours actif.

Une deuxième vague plus forte

Plusieurs communautés avaient déjà eu des cas lors de la première vague, mais la deuxième frappe plus durement.

À Kahnawake, 17 membres ont été infectés lors de la deuxième vague, contre 23 lors de la première.

La communauté Mohawk située près de Montréal a pris plusieurs mesures pour contrôler la transmission du virus. Par exemple, l’état d’urgence est maintenu, les écoles restent fermées et une équipe de santé publique locale a été créée. Elle permet notamment de faire la recherche de contacts et le suivi des mesures d’isolement, et de répondre à toutes questions médicales.

Lisa Westaway, directrice du centre Hospitalier Kateri-Memorial de Kahnawake, qui fait également partie de l’équipe spéciale d’urgence mise sur pied durant la pandémie (Kahnawake Task Force). Photo : Radio-Canada / Julie Marceau

Nous nous inquiétons de cette deuxième vague, surtout considérant que notre communauté est entourée de points chauds comme Montréal et la Montérégie , indique la directrice générale du Kateri Memorial Hospital Center (KMHC) de Kahnawake, Lisa Westaway. Mais elle affirme avoir le contrôle et que, malgré le nombre de cas, aucun membre n’a été hospitalisé et il n’y a eu aucun décès.

La communauté travaille en collaboration avec les équipes régionales de santé publique pour la formation et les meilleures pratiques mais est autosuffisante grâce à son équipe de santé publique locale, une nécessité absolue pour nous d’assurer une communication appropriée et opportune , précise Lisa Westaway.

Sur la Côte-Nord, dans la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam, un cas a été confirmé la semaine dernière, ce qui porte à 11 le nombre total déclaré depuis le début de pandémie, dont deux depuis octobre.

On se prépare à toute éventualité , dit la directrice de la santé, Karine Régis. Tout est difficile. Les gens ont beaucoup baissé la garde, alors il faut rappeler, marteler nos messages .

Tout déplacement vers une zone rouge doit être obligatoirement déclaré mais c’est difficile de le faire respecter , poursuit-elle, alors la communauté innue envisage de reconfiner sa population et de remettre la guérite pour contrôler les déplacements.

Karine Régis, la directrice de la santé de Uashat mak Mani-utenam Photo : Karine Régis

À côté de Québec, la deuxième vague se fait aussi un peu plus ressentir dans la nation huronne-wendat. Wendake compte 16 cas de COVID-19, dont 10 dans la deuxième vague. Mais, même si la communauté est en zone rouge, le directeur santé et mieux-être Denis Lessard assure ne pas craindre la suite des choses, car les mesures prises sont excellentes .

On est très vigilants. Tout est sous contrôle. Il n’y a pas de cas actif et on a une bonne résilience. Notre résidence pour personnes âgées est fermée, on est très rigoureux. Il y a beaucoup de télétravail. Dans certains services, on demande aux gens de prendre leur température tous les matins , précise Denis Lessard.

Au Nunavik, la santé publique se dit vigilante face à cette deuxième vague. Depuis le début de la pandémie, il y a eu 29 cas. Un est toujours actif. Il s’agit d’une personne de Kuujjuaq qui a contracté la COVID-19 alors qu’elle se trouvait dans le Sud.

Transmission hors communauté

La COVID ne s’est pas rendue dans les communautés cries depuis la deuxième vague , mais six cas ont été diagnostiqués parmi les membres, indique la directrice de santé publique du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, Marie-Jo Ouimet.

En effet, tous ont été infectés lorsqu’ils étaient dans le Sud (Montréal et alentours) pour recevoir des soins de santé. Au moins une personne accompagnante a aussi été contaminée.

En tout, 16 membres ont été atteints depuis le début de la pandémie. Pour limiter les risques, rapidement le gouvernement cri a mis en place une Loi sur la quarantaine et elle est essentielle dans la mesure où l’on considère que les communautés cries sont très vulnérables, de par notamment leurs situations géographiques très éloignées , explique Marie-Jo Ouimet.

Il n’y a pas de soins intensifs, un seul hôpital pour les neuf communautés. De plus, il y a une prévalence de maladies chroniques élevées donc les membres sont particulièrement vulnérables. Sans compter qu’il y a beaucoup de maisons intergénérationnelles et les logements qui accueillent souvent de très nombreuses familles rendant l’isolement plus complexe , énumère-t-elle.

Le pré-triage à la clinique de la communauté crie de Wemindji Photo : Jason Coonishish

Toutefois, Marie-Jo Ouimet est inquiète à cause de la hausse du nombre de cas dans la région avoisinante, le Nord-du-Québec. D’ailleurs, son équipe a prêté main-forte à cette région avec un accès au laboratoire et des infirmières envoyées pour endiguer la progression des cas, mais aussi pour protéger les communautés cries.

C’est sûr que c’est inquiétant, car on a beaucoup de liens avec nos voisins. On ne peut pas non plus fermer complètement et ne pas avoir de conséquences. C’est un équilibre fragile qu’on tente d’atteindre entre le contrôle de la transmission et l’accès aux services mais aussi tous les impacts psychosociaux engendrés par la pandémie. La Dre Marie-Jo Ouimet

D’ailleurs, malgré les multiples mesures prises par les communautés, la pandémie, si elle n’est pas présente avec des cas de contamination, est palpable, avec de la détresse notamment.

Pas de cas mais une inquiétude palpable

Vivre dans une zone rouge ou être à proximité d’une telle zone inquiète en effet plusieurs chefs de communautés qui n’ont pourtant toujours pas de membres atteints de la COVID-19. C’est le cas du chef de Kitigan Zibi, Dylan Whiteduck, qui dit même avoir une grande inquiétude et avoir déjà eu quelques frayeurs .

À Obedjiwan, une communauté atikamekw, on est toujours aux aguets , explique le coordonnateur aux mesures d’urgence, Martin Awashish. Nos membres sont habitués à aller dans les régions autour, surtout au Saguenay, pour l’épicerie ou le médical, mais ils sont sensibilisés et prudents quand ils voyagent en région urbaine .

Guérite à l'entrée d'Obedjiwan Photo : Martin Awashish

Si les communautés surveillent voire restreignent les allées et venues de leurs membres, elles contrôlent aussi les non-membres, car plusieurs doivent y aller, notamment pour le travail.

À Obedjiwan, des projets de construction sont toujours en cours, notamment l’agrandissement de la station d’eau potable. Et l’eau potable, c’est un service essentiel , précise Martin Awashish.

Policiers, enseignants, travailleurs allochtones doivent donc remplir un formulaire d’autosurveillance et sont sensibilisés.

Ils savent qu’on ne veut pas que le virus entre dans la communauté. À date, cela a porté fruit. Martin Awashish, coordonnateur aux mesures d'urgence d'Obedjiwan

À Lac-Simon, la cheffe de la communauté anishinabée près de Val-d'Or, Adrienne Jérôme, sait que la deuxième vague s’en vient et elle croise les doigts . Aucun membre n’a été infecté.

La guérite est maintenue à l’entrée et, comme 35 % de la population adulte a des maladies chroniques, la cheffe a misé sur la sensibilisation et le respect des mesures.

Une formation sur les mesures sanitaires a été donnée à tous les enfants à la rentrée scolaire. Plus de 800 adultes et 130 adolescents l’ont aussi suivie. On fait très attention et la communauté est à l’écoute , assure Adrienne Jérôme.

Selon le gouvernement canadien, près de 2600 membres des Premières Nations vivant dans une réserve au Canada ont reçu un test positif à la COVID-19.