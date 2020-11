Québec annonce une table politique conjointe avec les Premières Nations

Il en a fait l’annonce lors d’un point de presse mardi, après une rencontre entre le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, et le premier ministre François Legault.

Le ministre soutient qu’il s’agit d’un moment important et que cette table politique est du très concret qui permettra de faire le suivi de part et d’autre et un dialogue de nation à nation .

Oui, on veut travailler, oui on veut avancer, mais on veut le faire ensemble. Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

Le ministre évoque même la possibilité de rencontres hebdomadaires.

De son côté, Ghislain Picard avance qu’il s’agit de la formalisation d’un processus politique sous la forme d’une table Québec-Premières Nations qui devra être précisée lors des prochaines semaines.

Il soutient toutefois qu’elle ne remplace pas les processus qui pourraient impliquer des nations en particulier avec le gouvernement du Québec, mais qu’elle sera un lieu de convergence des dossiers avec des préoccupations communes .

Dans un communiqué publié avant la rencontre , le gouvernement évoquait un rapprochement entre les nations . La rencontre s’est tenue après un début d’automne mouvementé à la suite de la mort de la mère atikamekw Joyce Echaquan dans un hôpital de Joliette dans des circonstances choquantes.

Depuis, les pressions se sont accentuées sur le gouvernement caquiste pour qu’il reconnaisse la présence de racisme systémique dans le système de santé et les services sociaux de la province, ce qu’il a toutefois refusé de faire.

À la veille de la rencontre, des conseils atikamekw ont présenté aux gouvernements provincial et fédéral un mémoire qui définit le Principe de Joyce. Un mémoire qui a pour objectif de veiller à ce que les Autochtones bénéficient de services de santé équitables, exempts de discrimination.