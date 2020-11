La force de Joyce Echaquan, l’œuvre d’Eruoma Awashish

Une murale représentant Joyce Echaquan et sa famille peut être admirée au Musée d’art de Joliette depuis vendredi et pendant une année. Bien visible de la rue, l’œuvre signée Eruoma Awashish s’intitule La force, Mackwisiwin en langue atikamekw.

Impossible d’atteindre le centre-ville de Joliette sans passer devant le musée. Et difficile de ne pas y voir la grande oeuvre que vient à peine de terminer l’artiste multidisciplinaire issue de la communauté atikamekw d'Obedjiwan.

La murale d’Eruoma Awashish, créée à la mémoire de Joyce Echaquan, décédée tragiquement le 28 septembre est une commande du Musée d’art de Joliette (MAJ), en collaboration avec le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière (CAAL).

Le directeur général et conservateur en chef du MAJ Musée d’art de Joliette , Jean-François Bélisle, connaissait déjà le travail de l’artiste recommandée par le CAALCentre d’amitié autochtone de Lanaudière , il lui a donné carte blanche. Et ça c’est quelque chose qui pour le musée et pour moi était super important. On est pas des Autochtones, oui on a un grand porte-voix, mais pour nous de prendre la décision de qu’est-ce qui va être dans la murale ou pas, ça ne marche pas.

La murale d'Eruoma Awashish représentant Joyce Echaquan et sa famille est visible de la rue, lorsqu'on circule devant le Musée d'art de Joliette. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Yvon

La force d’aller de l’avant

J’me suis dit "les gens ont besoin de quelque chose de lumineux", parce que malgré cette tragédie, Joyce nous a amené quelque chose , explique Eruoma Awashish en parlant du courage de Joyce Echaquan qu’elle perçoit comme une héroïne.

Elle a semé quelque chose en dedans de nous pour que plus jamais on laisse ces choses-là arriver et c’est un peu ça que je voulais symboliser dans ma murale , dit l’artiste en ajoutant qu’à travers son œuvre elle voulait parler de courage et de force.

Eruoma a dessiné deux ours et neuf oursons, représentant Joyce, son conjoint, ses sept enfants et ses deux petits-enfants, des Atikamekw de la communauté de Manawan. Avec un cœur aussi, le cœur pour moi c’est un symbole super important dans mon travail, même les ours.

Elle a nommé son œuvre Mackwisiwin, ça veut dire la force, parce que c’est ce que je veux que cette œuvre nous apporte. Une force qui permet d’aller de l’avant et de ne pas se laisser faire, précise Eruoma, en plus de défendre les droits et les valeurs des Premières Nations , dit-elle encore.

Pour moi le cœur c’est l’unité aussi, on a tous un cœur même si on est tous différents, de différentes cultures, de différentes nationalités. Eruoma Awashish

Eruoma Awashish en plein travail sur la murale Mackwisiwin [La force], représentant Joyce Echaquan et sa famille. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Yvon

L’ours, symbole de guérison

L’intérieur des ours est décoré de fleurs parce que pour moi c’est ça Joyce, elle est en train de semer quelque chose de beau, quelque chose de meilleur.

Les feuilles de sorbier dessinées sur les pattes de l’ours représentent aussi la plante de cet animal. C’est de la médecine, l’ours c’est un symbole de médecine, il nous apporte la médecine pour la guérison.

Être ours, c’est être fort , explique Eruoma qui a voulu représenter tout le clan Echaquan- Dubé parce que c’est dans l’unité qu’on est fort et qu’on peut se guérir.

Sur un fond vert lime, une couleur lumineuse pour attirer le regard , les ours sont peints en noir et en violet, la couleur préférée de Joyce et celle qui la représente maintenant.

Il faut pas oublier Joyce , insiste Eruoma, elle a montré la face du racisme systémique ici chez nous, il faut pas l’oublier . L'artiste souhaite que les gens se souviennent de Joyce comme une femme courageuse .

L'artiste atikamekw Eruoma Awashish peint une murale en hommage à Joyce Echaquan au Musée d'art de Joliette. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Yvon

Et les gens, il en passe au Musée d’Art de Joliette. Un musée en région va chercher bon an, mal an autour de 10 000 visiteurs par année , dit Jean-François Bélisle, le directeur général du MAJ. Alors qu’il en est passé 28 000 dans son musée, principalement la population locale précise-t-il avec fierté.

Ce qui est l’fun de voir, c’est qu’ils nous suivent dans nos approches multiculturelles , mentionne le directeur général, et dans les thèmes abordés, que ce soit le colonialisme, l’identité culturelle ou, comme dans les expositions présentées actuellement, l’appropriation culturelle.

Mais, comme toutes les institutions muséales, le MAJ Musée d’art de Joliette est en quarantaine. Entre temps, il organise des conférences en ligne gratuites, auxquelles il faut s'inscrire  (Nouvelle fenêtre) .

Le 26 novembre, Eruoma Awashish y discutera de sa murale sur laquelle Jessica, 8 ans, la fille de Joyce Echaquan, a laissé sa marque.

De passage au musée cette semaine avec son père, Carol Dubé, la petite fille a écrit les prénoms de ses parents sur l’ours les représentant. Un geste significatif pour sa propre guérison.