Kahnawake : un groupe de travail pour lutter contre les agressions sexuelles

Comprenant les services communautaires Shakotiia'takéhnhas, le centre hospitalier Kateri Memorial, les Peacekeepers et le Conseil Mohawk de Kahnawake, le groupe de travail a été créé dans la foulée d’allégations faites sur twitter l’été dernier.

En juillet, des femmes de Kahnawake et d’Akwesasne avaient partagé anonymement sur le réseau social les histoires d’abus sexuels qu’elles auraient subi. Début août, des dizaines de membres de la communauté mohawk de Kahnawake avaient marché pour soutenir les victimes d’agressions sexuelles.

Ce sont ces évènements qui ont permis de prendre conscience de l'ampleur du problème.

Cela se produit, je pense, dans toutes les autres communautés du pays. Nous ne sommes pas les seules , a indiqué Rhonda Kirby, responsable de la Santé au Conseil Mohawk de Kahnawake.

Mais c’est en raison de la gravité des accusations portées sur Twitter que nous avons estimé important de nous engager et de nous assurer que ce n’était pas seulement une organisation qui devait être chargée de gérer ce problème. Nous avons alors travaillé ensemble , a précisé la cheffe.

Rhonda Kirby, cheffe du Conseil mohawk de Kahnawake Photo : Conseil mohawk de Kahnawake

Depuis août, le groupe s’est rencontré à quelques reprises pour déterminer quelles étaient les ressources disponibles dans chaque organisation, les mettre en commun et permettre aux victimes, leurs proches mais aussi aux personnes accusées d’accéder à l’expertise appropriée.

Avec le slogan, vous n’êtes pas seul , le groupe veut rappeler que les services sont là et prêts à écouter, prendre des plaintes, et aider à faire face aux conséquences d'un tel traumatisme. Nous comprenons qu’il est difficile pour quelqu’un de dire ce qui lui est arrivé et encore plus difficile de faire ce premier appel téléphonique , a ajouté Rhonda Kirby.

Nous voulons également encourager les gens à trouver un exutoire plus positif que les médias sociaux pour s'exprimer Rhonda Kirby, cheffe

Le groupe dit avoir entamé un processus de sensibilisation du public et s'engage à traiter le sujet sur le long terme, avec des actions durables. Il examine notamment la possibilité d’avoir une personne pour coordonner les quatre groupes afin d'assurer continuité et fluidité.