Les Abénaquis divisés sur les origines de l’artiste Sylvain Rivard

Sylvain Rivard appartient-il à la nation abénaquise? Ses racines sont une véritable pomme de discorde, notamment au sein des communautés d’Odanak et de Wôlinak. Le Grand conseil de la nation Waban-Aki a tenu à se dissocier publiquement de lui, une déclaration qui a provoqué une vague de soutien envers le principal intéressé.

Au cours de l’été, le nom de Sylvain Rivard est revenu plus d'une fois dans les publications Facebook de Jacques Theriault Watso, conseiller au sein du Conseil des Abénakis d’Odanak.

Selon lui, l’artiste a obtenu au fil du temps une reconnaissance au sein du milieu culturel à titre de représentant de la nation abénaquise. Mais Abénaquis, il n’est pas, insiste-t-il.

Ses interventions sur les réseaux sociaux ont valu à M. Watso une mise en demeure, a-t-il indiqué, mais le Grand conseil de la nation Waban-Aki a pris le relais le 5 novembre, en publiant pour la première fois un communiqué dans lequel il dit ne pas reconnaître les prétentions de M. Rivard « en matière de descendances abénakises ».

Artiste pluridisciplinaire, Sylvain Rivard est un passionné du vêtement traditionnel, dont le travail a été exposé au fil des ans dans des musées. Son expertise en la matière l'a mené à multiplier les conférences et à se tailler une place sur la scène culturelle québécoise.

Bien que Sylvain Rivard insiste pour se présenter d'abord comme un Canadien-français, le Grand conseil de la nation Waban-Aki dénonce sa démarche, qu’il considère comme de l’appropriation culturelle.

« M. Rivard a pu se construire un crédit culturel profitable auprès des Abénakis, et ce, en dépit de toute reconnaissance identitaire », a-t-il dénoncé, jugeant que l’artiste ne devrait bénéficier « d’aucune tribune en tant que représentant culturel des Premières Nations ».

Les doutes quant aux racines de Sylvain Rivard ne datent pas d’hier, selon Jacques T. Watso. Dans les années 1990, l’artiste s’est présenté comme un membre d’Odanak tirant ses origines d’une grand-mère qui a quitté la communauté lorsqu’il était petit.

« À l’époque, nous n’avions pas vraiment Internet [pour vérifier]. Et ça semblait plausible », explique M. Watso.

Mais avec le temps, son histoire a changé , poursuit-il. À ce jour, Sylvain Rivard n'a pas été en mesure de prouver d’aucune façon que sa grand-mère est bel et bien née à Odanak, mais il persiste à dire qu'il vient de la communauté, soutient M. Watso.

Tandis que les soupçons grandissaient à Odanak, la notoriété de M. Rivard à l'extérieur de la communauté a elle aussi pris de l’ampleur.

Selon M. Watso, Sylvain Rivard a fait preuve d’arrogance en prenant un crédit culturel sur le dos de la nation abénaquise .

C’est lui qui définissait les critères de ce qu’est l’art abénaquis. C’est lui qui établissait le standard de ce qui est Abénaquis et ce qui ne l’est pas. Et nous, on se disait : c’est quoi cette prétention-là? Jacques T. Watso, conseiller au Conseil des Abénakis d'Odanak

Présenté au tout début de sa carrière comme Abénaquis, Sylvain Rivard est aujourd'hui désigné comme étant d’origine abénaquise. « Mais si t’es d'origine abénaquise, c’est qu’à quelque part, il y a un Abénaquis dans le décor! » insiste Jacques T. Watso.

Jacques T. Watso est conseiller du Conseil des Abénakis d'Odanak. Photo : Facebook

Pour le directeur des Éditions Hannenorak, où Sylvain Rivard a fait paraître des livres jeunesse, la question des origines de l’artiste ne pose pas problème. « C’était clair depuis le début [que Sylvain] était un Québécois, et qu’il avait peut-être des origines autochtones », a indiqué Daniel Sioui à Espaces autochtones.

Ce n'est pas comme avec Mushum et Aigle bleu, qui ont fait de l’argent sur le dos des Premières Nations, a-t-il ajouté, faisant référence à deux hommes qui ont mis de l'avant de soi-disant savoirs traditionnels et en ont fait leur gagne-pain.

Un esprit, une âme et un cœur autochtones

« Aucune institution abénakise, dont le Musée des Abénakis, ne collaborera plus avec M. Rivard sur des projets futurs », a indiqué le Grand conseil de la nation Waban-Aki.

Cette déclaration est survenue un peu plus d’un mois après que la directrice générale du Musée des Abénakis, Julie-Anne Tremblay, eut pourtant réaffirmé son partenariat avec l’artiste. Le 1er octobre, son conseil d’administration se disait « très reconnaissant [du] généreux partage de connaissances de la part de M. Rivard ».

La prise de position sans appel des communautés d’Odanak et de Wôlinak a provoqué une levée de boucliers de la part de membres de la nation abénaquise et d’autres communautés autochtones.

Dans une lettre publiée vendredi, une vingtaine de signataires – dont la poétesse innue Joséphine Bacon et la directrice générale de la Guilde canadienne des métiers d’art Michelle Joannette – ont dénoncé le traitement réservé à Sylvain Rivard.

« Ce n’est pas parce qu’il n’a pas de statut autochtone qu’il n’en a pas l’esprit, le cœur et l’âme, écrivent-ils. Pour nous, ces valeurs sont plus importantes que la reconnaissance officielle d’un quelconque statut. »

Autochtones comme non Autochtones, les signataires disent reconnaître et valoriser la générosité et le don de soi de l’artiste, qui a contribué à faire rayonner la culture abénaquise.

Loin de vouloir prendre notre place, il nous fait apprécier notre propre culture et la fait rayonner en la célébrant. Extrait de la lettre en soutien à Sylvain Rivard

Sylvain Rivard a « consacré d’innombrables années d'études, de recherches et d'approfondissement à un point tel qu'il est devenu une sommité, une référence incontestable des savoirs et du savoir-faire autochtones autant ici qu'à l'international », soulignent-ils.

Ils estiment que l’artiste devrait même, « à titre honorifique », être reconnu comme membre de la nation abénaquise pour sa contribution.