Femme autochtone frappée et trainée au sol : une enquête réclamée sur la police

L’incident, qui s’est déroulé dans un local de la GRC, a été capté par une caméra de sécurité.

Sur les images obtenues et dévoilées par Radio-Canada/CBC, on peut voir Genesta Garson hésiter à se dévêtir à la demande d’agents de sécurité de la Ville de Thompson et une agente de la police fédérale.

À un moment, elle lance sa ceinture en direction de l’un d’eux et celui-ci réagit en la frappant au visage. Sur le coup, la tête de la femme de 19 ans heurte le mur et elle se cogne à nouveau en tombant sur le plancher de ciment.

Attention : cette vidéo contient des images qui pourraient choquer.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Une femme en détention frappée par un agent de sécurité communautaire de Thompson Photo : Gendarmerie royale du Canada (GRC)

Alors qu’elle est encore au sol, les agents la trainent ensuite par les bras jusqu’à une cellule où ils la laissent seule au sol. Des ambulanciers arrivent 15 minutes plus tard pour transporter Genesta Garson à l’hôpital.

Un manque de légitimité

Les chefs de l’APNQL et la BCAFN, Ghislain Picard et Terry Teegee, estiment que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) n’aurait pas la légitimité pour mener cette éventuelle enquête contre des agents communautaires de la ville de Thompson, comme il est prévu dans la loi manitobaine.

La GRC continue d'ignorer son propre historique de violence et d'abus envers les peuples autochtones de ce pays et une enquête indépendante sur l'agression de Mme Garson est nécessaire , peut-on lire dans un communiqué émis conjointement par les deux organisations.

Le racisme anti-autochtone est omniprésent dans les services publics de ce pays .

Deux agents de sécurité communautaire ont transporté Genesta Garsonà un point de service de la GRC à Thompson. Photo : Jerry Hebert

Les chefs demandent un contrôle public beaucoup plus important et une refonte des organismes chargés de faire respecter la loi .

Ils dénoncent qu’encore aujourd’hui, les femmes autochtones hésitent à faire confiance aux services policiers à cause d’événements du genre.

Des démarches judiciaires

Genesta Garson avait au préalable été arrêtée par les deux agents de sécurité communautaire après avoir été soupçonnée d’être en état d’ébriété. Ils l’avaient conduit à cet endroit pour qu’elle y passe la nuit pour dégriser.

La jeune femme avait été par la suite accusée de voies de fait contre un agent de sécurité, mais l’accusation a été suspendue depuis.

Plus tôt en novembre, la jeune femme a entamé une poursuite contre la GRC, la Ville de Thompson, le procureur général du Canada, les deux agents de sécurité communautaire et l’agente de la GRC.

L'organisation manitobaine de revendication politique des communautés autochtones Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO) a exigé pour sa part une rencontre avec la GRC.

La GRC et la Ville de Thompson ont nié toutes les allégations portées contre elles.