Wabano : Une architecture au service du bien-être et de l’éducation

Au centre de santé autochtone Wabano à Ottawa, chaque espace a été pensé pour que les patients se sentent chez eux et que les visiteurs apprennent et découvrent l’histoire et l’art autochtones.

Notre premier défi , raconte la directrice générale Allison Fisher, était de créer un lieu d’appartenance, de confiance, d’accessibilité, de sécurité .

Allison Fisher a bien sûr mis de l’avant des services culturellement adaptés et complets, mais lorsqu’il a fallu agrandir le centre pour accueillir plus de services et de clients, l’architecture et les espaces ont été inclus dans cet équilibre de lieux à la fois intimes et éducatifs.

De l’extérieur, l’immense bâtiment est bien visible pour montrer la richesse des communautés autochtones, car Allison Fisher est convaincue que l’architecture peut changer les gens .

Le centre de santé autochtone Wabano situé dans Vanier, à Ottawa Photo : Centre de santé autochtone Wabano

Le centre est un joyau, comme certains aiment le rappeler, dans Vanier, un des quartiers défavorisés d’Ottawa. Des lignes courbes, de grandes vitres pour que la lumière naturelle inonde les 25 000 pieds carrés, différents étages disposés pour cohabiter, voire se compléter.

Le célèbre architecte Douglas Cardinal, considéré comme le créateur d’une architecture autochtone à la fois contemporaine et ancrée dans la nature, a donc eu la charge d’imaginer le nouveau centre il y a dix ans. Il a notamment dessiné le Musée canadien de l’histoire à Gatineau et le National Museum of the American Indian à Washington.

Le mot d’ordre était de créer un site avec des éléments qui seront reconnus par tous et qui mettront de l’avant la valeur, la beauté et la culture des peuples autochtones.

Coiffe et tambour exposés dans le centre Wabano Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

L'entrée des nouveaux départs

Hormis l’entrée de la clinique médicale qui n’est que pour les patients, le visiteur entre par la porte Est, là où le soleil se lève, la porte des nouveaux départs, comme le désigne le mot Wabano en ojibwé.

S’ouvre à soi un espace grandiose où se tiennent cérémonies traditionnelles, conférences et parfois concerts privés. Au sol, une immense étoile carrelée qui représente les constellations. Autour, 13 piliers ressemblant à des arbres symbolisent, explique Allison Fisher, les enseignements de Grand-Mère Lune , chacun définissant les cycles de la vie.

La pièce où se tiennent conférences et cérémonies. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Enfin, en haut, au-dessus de la constellation, un immense puits de lumière rond permet de voir le ciel et reflète l’une des versions de l’histoire de l’île de la Tortue qui désigne, dans la tradition autochtone, la création de la Terre. Selon cette version, une femme serait tombée du ciel.

Autour du puits de lumière, quatre couleurs : rouge, jaune, blanc et noir, celles de la roue de la médecine, que tout Autochtone reconnaît d’un coup d’oeil.

Le toit d'une partie du centre Wabano à Ottawa Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Le nez en l’air, au milieu de cette constellation, quand le visiteur hausse la voix, elle résonne de manière impressionnante. Là encore, ce n’est pas le fruit du hasard.

Dans le passé, notre voix a été enlevée. Nous n’étions pas autorisés à parler , précise Allison Fisher en faisant référence notamment aux pensionnats autochtones où les enfants étaient interdits de parler leur langue, sous peine de punition.

C’est de donner à nos gens l’occasion de se tenir là et d’entendre leur propre voix. C’est puissant Allison Fisher, directrice générale du centre Wabano

Chaque étage a été conçu pour répondre aux autres et d’ailleurs, chacun représente les éléments : La terre, où se trouvent notamment les programmes pour les enfants; l’eau, où sont situées la clinique et la santé maternelle et infantile; le feu, qui a l’espace communautaire et l’administration; et enfin le ciel, où est entre autres la santé mentale.

Les quatre éléments désignent les étages du centre de santé autochtone Wabano Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

D’ailleurs, ceux qui le souhaitent peuvent aller dans des espaces réservés, intérieurs ou extérieurs, pour se ressourcer et discuter.

Pour la directrice générale de Wabano, créer un endroit aussi beau que celui-ci était tout aussi important que de fournir de bons soins médicaux .

Pas un musée, mais presque

Le Centre détient une impressionnante collection d'œuvres d’art.

Quelques œuvres exposées au centre de santé autochtone Wabano Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

On y trouve des pièces de Norval Morrisseau, de Buffy Sainte-Marie, d'Alex Janvier ou encore de Daphne Odjig. La place de certaines pièces a été minutieusement choisie, comme cette peinture sur les pensionnats autochtones qui se trouve juste devant la porte du programme d’aide au logement.

Au niveau du service parents-enfants, ce sont des tikinagan, les porte-bébés traditionnels venant de plusieurs communautés, qui sont accrochés au mur. Nombreux sont les objets : coiffes, tambours, etc. rappelant les différentes communautés autochtones du pays.

Nous ne sommes pas le musée de la civilisation ni une galerie d’art, mais nous sommes un lieu où les gens ont besoin de se voir refléter pour se souvenir. La meilleure façon de le faire est à travers l’art. Allison Fisher

La majorité des œuvres ont été données, affirme la directrice, qui veut aussi que l’art soit un outil pédagogique.

Chaque centimètre carré pour éduquer

Car Wabano se veut aussi un centre éducatif. Plusieurs écoles viennent chaque année le visiter (hors pandémie).

Les lieux permettent donc aux membres des communautés de faire leurs cérémonies, mais aussi de porter leurs histoires, de maintenir la culture pour que d’autres puissent en faire l’expérience et d'apprendre.

Une partie de l'exposition sur les pensionnats autochtones Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Dans la promenade publique, le visiteur peut suivre une exposition sur les pensionnats autochtones, puis s'asseoir pour découvrir plusieurs personnalités autochtones grâce à des plaques explicatives. L’objectif est de piquer la curiosité du public.

Un peu plus loin, devant le jardin médicinal, les élèves peuvent découvrir les plantes sacrées. Chaque vendredi, un feu est normalement allumé à l’extérieur pour que le personnel puisse se ressourcer. Le public est, lui, invité à laisser des petites notes sur un faux arbre.

Petits mots laissés par des visiteurs du centre Wabano. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Même les salles de bain sont mises à contribution. Dans celle des femmes, une murale de petites tuiles forme des dessins de fraises symbolisant santé et bien-être des communautés dans les cérémonies. Dans celle des hommes, les carreaux violets représentent les ceintures Wampum marquant les traités et symboles d'autodétermination et de coexistence. Un petit dépliant explicatif est à disposition.

Je voulais que chaque centimètre carré de cet endroit soit une occasion d’éduquer, d’avoir l’occasion de faire vivre quelque chose d’extraordinaire. Allison Fisher

La salle de bain des femmes du centre Wabano Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Jamais, toutefois, patients venus en consultation et public ne se croisent. Mais s’ils ne se croisent pas, ils se découvrent.

Nous sous-estimons la puissance de l’espace , indique Allison Fisher. C’est un espace si beau situé dans le secteur le plus pauvre de la ville, alors il est ce médiateur entre cette ville et les gens, un outil pour avoir une discussion, se reconnecter .

Elle, qui indiquait qu’il y a une vingtaine d’années les Autochtones étaient invisibles à Ottawa, a voulu rendre ce lieu le plus visible et le plus marquant possible.