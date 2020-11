COVID-19 : 500 cas actifs chez les communautés autochtones

Au cours de la dernière semaine, 356 nouvelles contaminations ont été recensées sur les territoires autochtones, avec une majorité de cas dans les Prairies. Le nombre de cas a doublé au Manitoba, et le Québec a aussi enregistré une hausse des infections.

De son côté, la communauté d’Akwesasne, au sud de Cornwall, en Ontario, a annoncé qu’elle combattait une éclosion, après que cinq cas eurent été signalés dans la partie nord du territoire du conseil mohawk, et quatre cas au sud, chez les Mohawks de Saint Regis.

Si nous comprenons l’impact de la « fatigue COVID , nous ne pouvons pas abaisser notre garde », mentionne le conseil mohawk dans un communiqué.

Il faut agir collectivement pour éviter un scénario encore pire et l’imposition de mesures plus strictes à l’avenir.

En date du 2 novembre, on recensait 1610 cas de COVID-19 sur les territoires autochtones au pays depuis l’éclatement de la pandémie. Dix hospitalisations supplémentaires ont été signalées depuis la semaine dernière, pour un total de 83.

Le bilan des morts n’a pas changé, à 15. Et le nombre de membres des Premières Nations considérés comme rétablis est maintenant passé à 1095.

Lors d’une mise à jour le 30 octobre, Services aux Autochtones Canada a mentionné que le nombre croissant de cas de contamination était lié à de la transmission communautaire, et non pas à de grands rassemblements et événements publics et privés où les mesures de distanciation n’étaient pas respectées, et où l’on ne portait pas le masque.

Au Nunavik, dans le nord du Québec, on a recensé 28 cas de contamination à la COVID-19. Toutes ces personnes étaient rétablies en date du 30 octobre.