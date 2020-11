Affaire Colten Boushie: Trudeau frustré par le retard du rapport sur les actions de la GRC

L'attente est extrêmement difficile. Elle interfère avec le processus de deuil et laisse des blessures béantes difficiles à combler. C'est pourquoi, en tant que société, nous devons faire mieux pour obtenir ces réponses , a déclaré M. Trudeau aux journalistes.

L'oncle de Boushie, Alvin Baptiste, a mentionné qu'il pensait que Justin Trudeau était sincère dans ses propos, mais peut-être n'a-t-il tout simplement pas le pouvoir de changer les choses , a-t-il ajouté.

Colten Boushie, un membre de la Nation Crie Red Pheasant dans le centre-ouest de la Saskatchewan, a été tué par balle dans une ferme en août 2016. Gerald Stanley a été accusé de meurtre et déclaré non coupable lors d'un procès très médiatisé.

Les actions de la GRCGendarmerie royale du Canada ont été remises en question sur plusieurs points, notamment sur la façon dont elle a informé la mère du décès de son fils, mais aussi la façon dont elle a traité les preuves. La Commission civile fédérale d'examen et de traitement des plaintes (CCETP) enquêtait sur ces questions. Le rapport et la réponse de la GRCGendarmerie royale du Canada devaient être rendus publics au cours de l'été, mais selon le Globe and Mail, rien n'a été publié.

Justin Trudeau a déclaré que c'était inacceptable et a demandé au ministre de la Sécurité publique Bill Blair de se pencher sur l'état d'avancement de l'examen.

Alvin Baptiste soutient que la famille se bat depuis des années pour obtenir des réponses et pour apporter les changements nécessaires au système judiciaire. Bien que certaines choses ont changé pour le mieux, selon lui, il reste encore beaucoup à faire.

M. Baptiste a rappelé que le gouvernement provincial avait promis des changements, mais il a ensuite été déçu d'apprendre que la Couronne avait refusé de faire appel.

Les nouvelles lois provinciales sur les intrusions constituent également un pas en arrière dans le processus de réconciliation, d'après l'oncle de la victime. Parfois, les choses s'arrangent, parfois non , a-t-il constaté. Tout est affaire de politique.

Avec les informations de CBC