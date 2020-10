Nouvelle-Écosse: le travail des policiers montré du doigt

Quatre ministres fédéraux ont fait part de leur inquiétude quant aux violences ces derniers jours en Nouvelle-Écosse qu'ils ont tous qualifié d'inacceptables. Le ministre des Services aux Autochtones dit même craindre que cette violence puisse entraîner la mort et lance un appel au calme.

Du même souffle, Marc Miller a reconnu que la police avait échoué à bien faire son travail.

Nous devons également reconnaître qu’une fois de plus, comme en témoignent les scènes de violence, les peuples autochtones ont été abandonnés par la police. Ceux qui ont juré de les protéger. Le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller

Marc Miller et le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, ont assuré qu'Ottawa a agi rapidement après ce constat. Plus d'agents de la GRC ont été déployés sur le terrain dès lundi.

Bill Blair dit d'ailleurs important de reconnaître la nécessité de réformer de manière importante la façon dont les services policiers protègent et respectent les communautés autochtones . Il assure travailler sur un cadre législatif en ce sens.

Les deux ministres ont aussi fait part de l'impact de ce conflit à long terme. Mon expérience me dit que quand cette violence se produit, elle peut déchirer des collectivités. […] et la suspicion la peur, les conflits peuvent durer des générations et nous ne voulons pas que cela se produise , a martelé Bill Blair.

Il a assuré que tous ceux qui commettront des actes de violence seront traduits en justice.

Marc Miller a tenu à rappeler que cette violence ne concernait pas que les pêcheurs mais affectait aussi toutes les communautés.

Notion de pêche de subsistance en jeu

Au cœur de ce conflit entre les Micmacs et les pêcheurs commerciaux se trouve la notion de pêche de subsistance. Le mois dernier, des pêcheurs de la Première Nation de Sipekne’katik ont lancé une pêche au homard dans la baie Sainte-Marie, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, afin d'exercer les droits conférés par les traités et l'arrêt de la Cour suprême.

Mais les pêcheurs commerciaux jugent cette pêche illégale, car elle s'effectue hors des saisons déterminées par Pêches et Océans Canada. Ils affirment qu'elle est commerciale et non de subsistance.

Définir la pêche légale, comme exhorté par le premier ministre de la Nouvelle-Écosse en fin de semaine, est un challenge, quelque chose très compliqué et complexe, affirme le ministre Miller.

Loin d'Ottawa l'idée de dicter de son piédestal ce qu'est la teneur de ce droit. Il doit être discuté et négocié avec les peuples en question. On a déjà essayé de décider et cela n'a pas fonctionné. Marc Miller

Ottawa négocie actuellement avec le chef Mike Sack de la première nation de Sipekne'katik et d'autres chefs autochtones de la Nouvelle-Écosse mais ces discussions se font en privé. La ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Bernadette Jordan, affirme travailler sur une marche à suivre pour assurer le respect des droits garantis par la Cour suprême.

Les inquiétudes des pêcheurs commerciaux quant aux stocks sont aussi pris en compte, assure Bernadette Jordan qui précise avant tout que les négociations, hors du domaine public et respectueuses, se font de nation à nation et vont de l'avant .

Selon la ministre, cette situation est l'occasion de changer la relation avec les peuples autochtones.

Nous devons nous asseoir avec les Premières Nations et faire ce que nous aurions dû faire il y a 250 ans, revoir les plans de pêche et le faire ensemble. La ministre des Pêches, Bernadette Jordan

Par ailleurs, Marc Miller a précisé que l'industrie de pêche autochtone était une partie infime de l'industrie de pêche aux homards au Canada.