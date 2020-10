Une Première Nation du Manitoba déclare l’état d’urgence après 4 suicides

Dans une lettre adressée au ministre des Services aux Autochtones Canada, Marc Miller, et à la ministre manitobaine des Relations avec les Autochtones et le Nord, Eileen Clarke, le conseil de Sioux Valley demande l'aide immédiate d'Ottawa et des fonds pour embaucher quatre travailleurs en santé mentale à temps supplémentaire.

La cheffe Jennifer Bone déclare que trois membres de la communauté se sont suicidés depuis une semaine. Une autre personne en avait fait de même il y a quelques semaines, portant à quatre le nombre total de suicides dans la communauté en l'espace d'un mois.

Deux jeunes mères, un homme dans la vingtaine et un homme dans la quarantaine sont morts.

Nous sommes une communauté en deuil. Nous ressentons tous du chagrin. Ces pertes affectent tout le monde. Jennifer Bone, cheffe du conseil de Sioux Valley

La communauté demande également qu’Ottawa fournisse un soutien à l'équipe de crise composée de bénévoles.

Nous voulons que notre personnel de première ligne qui a été confronté à ces suicides soit mieux soutenu. Ils sont les premiers sur les lieux, ils agissent immédiatement auprès de la communauté , dit Mme Bone.

Actuellement, il n'y a qu'un seul agent de santé mentale employé à temps plein pour toute la communauté. Cette semaine, la communauté a pu trouver deux nouveaux employés en santé mentale, mais qui ne pourront travailler que temporairement.

Nous voulons quelque chose qui soit à long terme, durable ici au sein de la communauté. À l'heure actuelle, l'aide qui nous est dirigée n'est pas à long terme , soutient Mme Bone.

Le grand chef de l'Assemblée des chefs du Manitoba, Arlen Dumas, a également appelé le gouvernement fédéral à soutenir la communauté face à la crise.

Nous organisons des funérailles chaque semaine et c’est un poids lourd à porter. Arlen Dumas, grand chef de l'Assemblée des chefs du Manitoba, par voie de communiqué

Arlen Dumas a souligné qu'il est particulièrement important de faire de la santé mentale une priorité absolue pendant la pandémie.

Il n'y a pas de place pour la stigmatisation dans nos nations, a-t-il écrit. Soyez socialement éloigné, mais ne vous oubliez pas. Portez un masque, mais assurez-vous de dire des mots gentils. Lavez-vous les mains régulièrement, mais assurez-vous de prêter main-forte virtuellement et de contacter virtuellement ceux dans le besoin.

Services aux Autochtones Canada et le ministère des Relations avec les Autochtones et le Nord du Manitoba n'ont pas donné suite aux demandes d'entrevue de CBC au moment d'écrire cet article.

D'après un texte de Peggy Lam, de CBC News.