Les centres d'amitié autochtones ne veulent pas être oubliés par Lafrenière

Le Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec (RCAAQ) avait en effet commencé des chantiers de travail avec la prédécesseure de M. Lafrenière, Sylvie D’Amours, qui a été responsable du dossier pendant près de deux ans au gouvernement Legault.

Tanya Sirois, la directrice générale du Regroupement, espère donc que le nouveau ministre prenne le relais du ballon .

Ce serait une des plus grandes erreurs que le ministre fasse table rase de tout ce qui a été discuté au courant des deux dernières années, affirme-t-elle. Ce serait extrêmement malheureux pour la question autochtone au Québec.

Bien que la ministre D'Amours s'est fait critiquer pour son manque de leadership, notamment par l'opposition à l'Assemblée nationale, elle avait réussi à établir des relations avec les centres d'amitié autochtones.

On a eu un bon momentum avec cette ministre. Elle a reconnu le travail de toutes les femmes qui ont monté des organisations autochtones , reconnaît Philippe Meilleur, directeur général de Montréal Autochtone et président du conseil d'administration du RCAAQ.

Du même avis que Mme Sirois, Philippe Meilleur plaide pour que les dossiers menés de concert par les organismes de services aux Autochtones et la ministre D'Amours soient repris en main avec le même sérieux par M. Lafrenière. Il ne faut certainement pas recommencer à zéro , insiste-t-il.

Il y a un travail énorme qui a été fait pour sensibiliser la ministre [D'Amours], pour expliquer la pertinence et le travail des centres d’amitié, expliquer la différence entre travailler avec des élus autochtones et travailler avec des organismes de services autochtones , ajoute-t-il.

Tout était vraiment enligné pour avoir une annonce dans les prochaines semaines du résultat de plus d’un an de négociations avec la ministre D'Amours. Philippe Meilleur, directeur général de Montréal Autochtone

En tant qu'interlocuteur et représentant du gouvernement, le ministre aux Affaires autochtones doit honorer les démarches déjà entreprises, et non pas dresser sa propre liste des priorités, estime M. Meilleur.

Des dossiers qui allaient bon train

Pas plus tard que le 11 septembre dernier, la ministre D'Amours s'entretenait avec Mme Sirois et Edith Cloutier, directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, au sujet des recommandations du rapport de la commission Viens.

Les conclusions de celui-ci appellent notamment à un meilleur financement des organismes de services aux communautés autochtones.

« C’est un travail énorme de monter un centre d’amitié sur le plan administratif », soutient Philippe Meilleur, directeur général de Montréal Autochtone. Photo : Radio-Canada / Laurence Niosi

Sous-financés depuis 50 ans pour accomplir une très vaste mission qui doit permettre de fournir des services dans des domaines aussi nombreux qu'importants — services sociaux, services de langue, services éducatifs, pour ne nommer que ceux-là — les 11 centres d'amitié autochtones du Québec comptaient sur les discussions avec la ministre D'Amours pour renforcer leurs capacités.

Et pour ce faire, le Regroupement cherche à développer les infrastructures de ses centres et à augmenter l'enveloppe qui provient du gouvernement provincial.

Sans quoi, les équipes qui travaillent dans ces centres sont contraintes de travailler sous pression, et les directions, de se retrouver à la tête d'une équipe trop nombreuse à gérer. Et tout ça pour s'occuper d'enjeux sociaux extrêmement difficiles et extrêmement lourds de conséquences sur les équipes , rappelle Philippe Meilleur.

Avec les encouragements et la reconnaissance [du travail accompli par le RCAAQ] doit venir le financement , insiste-t-il.

Un contact attendu

Selon le RCCAQ, la ministre D'Amours avait compris l'importance des centres d'amitié autochtone en rendant visite à chacun des 11 établissements. Maintenant, le Regroupement espère la même chose du ministre Lafrenière.

Tanya Sirois attend de voir les actions qui seront mises en place pour rétablir le plus rapidement possible la confiance entre les Autochtones et les services publics québécois .

Contrairement à d'autres membres du milieu, Tanya Sirois ne voit pas d’un mauvais œil le fait que Ian Lafrenière soit un ancien policier, même si, précise-t-elle, elle comprend la méfiance que cela peut inspirer. J'ose espérer qu’il a une sensibilité pour la question des femmes autochtones, et surtout une sensibilité à la réalité urbaine des Autochtones , dit-elle.

Ian Lafrenière a manifesté sa volonté de rencontrer chaque grand chef des 11 nations autochtones du Québec. Mais c’est important qu’il reconnaisse aussi les Autochtones qui ont créé leurs propres organisations en milieu urbain et qui travaillent d’arrache-pied pour servir les leurs , souligne M. Meilleur.

La présidente de Femmes autochtones du Québec, Viviane Michel, craint elle aussi de devoir recommencer tout le processus qui a permis que son organisation soit reconnue. Elle espère pouvoir s'entretenir le plus tôt possible avec le ministre Lafrenière.

C’est sûr que je vais demander une rencontre avec [lui] pour qu’il sache notre position claire , assure-t-elle, ajoutant qu'elle avait rencontré jeudi la ministre D'Amours, tout juste avant que celle-ci ne soit démise de ses fonctions. On ne lâchera pas.

Avec la collaboration de Marie-Laure Josselin