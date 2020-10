Affaires autochtones : la nomination de Lafrenière est « une claque au visage »

La décision du premier ministre de remplacer Sylvie D'Amours, qui occupait cette chaise depuis bientôt deux ans, par le député de Vachon a eu tôt fait de susciter une levée de boucliers vendredi matin.

C'est qu'avant de se lancer en politique, M. Lafrenière a passé une bonne partie de sa carrière dans les rangs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), où il a occupé le poste de chef de la Division des communications. Il était autrement dit le visage du SPVM – une organisation qui s’est fait reprocher de faire preuve de discrimination envers les personnes racisées.

Selon Nakuset, le premier ministre François Legault vient encore une fois de démontrer qu'il s'intéresse peu au sort des Autochtones dans sa province.

Si le gouvernement s'en souciait vraiment, il aurait nommé quelqu’un qui a déjà par le passé pris la défense des communautés autochtones , a réagi la directrice du Foyer pour femmes autochtones de Montréal. Mais ce n'est pas le cas de M. Lafrenière, a-t-elle poursuivi.

L’an dernier, un rapport mené par trois chercheurs indépendants a notamment conclu que les femmes autochtones étaient surreprésentées dans les interventions menées par les agents du SPVM.

Selon ce rapport, elles sont 11 fois plus à risque d’être interpellées par la police que les femmes blanches.

Selon Nakuset, Ian Lafrenière est plutôt reconnu pour avoir œuvré à dissimuler ce qui pouvait heurter l'image du SPVM, pour avoir prétendu que tout allait bien et limité les dégâts .

On se demande si ce n’est pas pour nous punir que [Legault] met un ancien policier aux commandes. C'est comme une insulte, une claque au visage. Nakuset, directrice du Foyer pour femmes autochtones de Montréal

La volonté de Legault remise en doute

Pour sa part, la présidente de Femmes autochtones du Québec (FAQ), Viviane Michel, s'est dite très étonnée de cette nomination. Oh my God, dans ma tête, je me dis, qu’est-ce qui se passe? [...] Je ne peux pas vous dire que je saute de joie, sachant le profil de ce personnage , a-t-elle déclaré.

Je ne sais pas à quel point il va être intègre pour les Premières Nations ou faire la mise en œuvre des recommandations des deux commissions [ CERPCommission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics du Québec et ENFFADAEnquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ] , a-t-elle ajouté.

Même son de cloche du côté de la Ligue des droits et libertés. Ce choix surprend sa présidente, Alexandra Pierre. La commission Viens a été mise sur pied suite à des situations répétées d’abus de pouvoir, de menaces à l’intégrité physique de femmes autochtones, c’est donc quand même un message cynique de confier le secrétariat aux Affaires autochtones à un ex-policier .

Elle rappelle d’un même souffle son mandat au SPVM Service de police de la Ville de Montréal où il a systématiquement refusé de reconnaître et d’agir sur le profilage racial et sur le racisme systémique .

Ça pose la question de la volonté politique par rapport à la réconciliation avec les peuples autochtones, mais aussi la volonté politique de réellement mettre en œuvre les appels à l’action de la commission Viens. Alexandra Pierre, présidente de la Ligue des droits et libertés

Ça fait plus d'un an que ça traîne [...] C’est un drôle de message , a conclu Alexandra Pierre.

L'APNQ salue l'arrivée d'un nouveau ministre

Moins pessimiste, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) voit dans ce changement ministériel l'opportunité de renouveler les relations avec le gouvernement Legault.

Son chef, Ghislain Picard, a félicité Ian Lafrenière pour sa nomination, promettant du même souffle de lui offrir toute sa collaboration .

Il a par ailleurs demandé la tenue rapide d'une rencontre, au cours de laquelle il souhaite discuter du dossier des enquêtes sur la mort de Joyce Echaquan, celui de la chasse à l’orignal dans la réserve faunique La Vérendrye, ainsi que celui de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones .

Évidemment, tous ces dossiers ont comme point commun l’enjeu de la reconnaissance du racisme systémique , a-t-il souligné.

Élu en 2018, Ian Lafrenière était jusqu’ici adjoint parlementaire de la ministre de la Sécurité publique. Il fait partie du groupe d’action contre le racisme, mis sur pied par le gouvernement Legault en juin dernier.

Ce comité doit présenter d'autres recommandations pour lutter contre le racisme, qui s'ajouteront aux quelque 160 appels déjà formulés dans les rapports de la commission Viens et de l'ENFFADA.