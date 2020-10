Élections à Wendake : deux candidats, deux visions

Konrad Sioui sollicite un quatrième mandat en tant que grand chef de la nation huronne-wendat. Le grand chef sortant croit fermement que ses connaissances et ses ambitions peuvent contribuer au développement de sa communauté pour les quatre prochaines années.

De son côté, Rémy Vincent est chef du cercle familial Vincent / Romain / Paul depuis deux ans. Au mois d'août, il a pris la décision de renoncer à son poste de chef familial pour se présenter contre Konrad Sioui. Il souhaite présenter une nouvelle approche principalement en ce qui concerne les revendications territoriales.

Le troisième candidat, Michel A. Gros-Louis, a retiré sa candidature le 25 septembre pour des raisons de santé.

Les chefs familiaux représentent les intérêts de chaque famille et participent à la gestion des dossiers importants qui concernent la nation huronne-wendat. Photo : Radio-Canada

L’importance des revendications territoriales

Pour les deux candidats au poste de grand chef, les revendications territoriales sont fondamentales.

Konrad Sioui affirme que l’acquisition de nouveaux territoires permettra à sa nation de se développer économiquement. Il est ouvert à la discussion avec les autres nations, mais pour lui, il n’est aucunement question de céder le territoire sur lequel la nation wendat a des prétentions.

Sa priorité est de protéger les territoires de ses ancêtres, soutient-il, et de mener à terme des revendications territoriales qui permettront à la nation huronne-wendat de mieux se développer économiquement.

Je protège nos territoires parce qu’on a été suffisamment dépossédés. Aujourd’hui, le peu qu’il nous reste, on veut le protéger. Konrad Sioui, grand chef sortant de Wendake

Selon Rémy Vincent, la façon dont les revendications territoriales ont été menées dans les dernières années a éloigné les Hurons-Wendat de leurs frères et soeurs des autres nations.

Il n’est aucunement question de céder le territoire. [...] Il n’y a pas de perte envisageable pour notre nation , affirme Rémy Vincent. Par contre, il croit fermement qu’une piste de solution consiste à rebâtir des ponts et à rétablir une saine communication avec les autres Premières Nations du Québec.

Au cours des dernières années, les Innus ont commencé à s’installer sur le Nionwentsïo (terme qui signifie magnifique territoire en langue wendat), le territoire de la nation huronne-wendat reconnu par la loi, mais contesté politiquement par d'autres nations. Rémy Vincent s’engage à s’asseoir avec les chefs innus pour tenter de s’entendre avec les communautés sur l’occupation du territoire dans le respect de la faune et la flore.

Favoriser une économie commune ou privée?

Les deux candidats au poste de grand chef ont une vision différente de la direction que doit prendre le développement économique de la nation huronne-wendat.

Ce sont les entrepreneurs qui sont le moteur économique de la communauté, ce n’est pas le conseil. Remy Vincent, candidat au poste de grand chef

Rémy Vincent affirme que les entreprises privées sont le pilier d’une économie forte. Il désire se concentrer sur le développement d’une meilleure structure pour soutenir les entrepreneurs.

De son côté, Konrad Sioui tient à continuer le développement d’entreprises appartenant au Conseil de la Nation huronne-wendat. Selon lui, une économie commune est le premier pas vers l’autonomie de sa nation. Il mentionne que la nationalisation de certaines entreprises n’empêchera pas les entreprises privées de croître.

Investir dans la jeunesse

Pour Konrad Sioui, la tranche d’âge 18-45 ans est la colonne vertébrale de Wendake. Il désire donc investir davantage dans les études postsecondaires en augmentant de 20 % le financement accordé aux étudiants.

Depuis plusieurs années, il rêve d’une infrastructure d’apprentissage en forêt. L’un des objectifs qu’il désire poursuivre pour un quatrième mandat est celui de concrétiser ce projet qu’il nomme l’université de la nature pour favoriser des échanges sur la culture, les traditions et la politique.

Rémy Vincent, pour sa part, désire établir une meilleure communication entre le Conseil de la Nation huronne-wendat et les jeunes en facilitant l’accès à l’information par le biais des nouvelles technologies. Il désire également écouter leurs idées afin de favoriser l'avancement collaboratif de sa nation.

Pour lui, le sentiment d’appartenance se développe dès un très jeune âge et il met en lumière que l’école primaire Wah’ta (qui signifie érable en langue wendat) devrait pouvoir accueillir plus d’enfants et intéresser plus de parents en offrant des cours qui rivalisent avec ceux des écoles privées.

L’enjeu de l’habitation

Sur cet enjeu, Konrad Sioui s’engage à baisser le taux d’intérêt des prêts hypothécaires consentis à ses membres par le Conseil de la Nation huronne-wendat de 1 %, car il est conscient que le taux actuel de 5,5 % est trop élevé pour les familles.

Rémy Vincent, de son côté, cherche des avenues qui permettront à la nation d’avoir des fonds suffisants pour pouvoir être autonome en matière de prêts hypothécaires. Son but est d’investir dans un fonds à l’habitation afin de prêter aux gens de la communauté à un taux d’intérêt moins élevé.

Mais, à court terme, les deux candidats au poste de grand chef sont d'accord pour dire qu’il faut explorer l’avenue de partenariats possibles avec des institutions bancaires pour pouvoir baisser ces taux d’intérêts.