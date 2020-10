« Augmentation alarmante » des cas de COVID-19 dans les communautés autochtones

Dans une récente mise à jour de l’évolution des cas de nouveau coronavirus, le ministère indique que cette augmentation alarmante est liée à des rassemblements et aux contacts avec des personnes déclarées positives à la COVID-19 provenant de l’extérieur des communautés.

Après plusieurs mois en confinement à la maison, certains peuvent ressentir une fatigue liée à la pandémie, note le ministère. Cela peut entraîner une baisse de la vigilance envers d'importantes pratiques, comme limiter les voyages non essentiels ou maintenir l'éloignement physique avec ceux qui ne font pas partie de notre bulle sociale.

Seulement au cours du dernier mois, Services aux Autochtones a été informé de plus de 200 nouveaux cas dans les communautés des Premières Nations , ajoute le ministère.

Dans la dernière semaine, deux membres des Premières Nations qui vivaient au sein de leur communauté sont morts des suites de la COVID-19. Le bilan se chiffre désormais à 13 décès, selon les autorités sanitaires fédérales.

Toujours dans la dernière semaine, 49 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés dans les communautés autochtones.

Le nombre de nouvelles infections ne cesse d’augmenter au Manitoba, où 19 personnes de la Première Nation Little Grand Rapids ont contracté le nouveau coronavirus à la suite d’une éclosion.

Cinq nouveaux cas ont aussi été recensés au sein de la communauté Six Nations of the Grand River, dans le sud de l’Ontario, tandis que la communauté mohawk de Kahnawake, près de Montréal, a fait état de 5 cas actifs.

Au moins six nouvelles personnes issues des Premières Nations ont été hospitalisées dans la dernière semaine, pour un total de 60.

En tout, 95 cas sont toujours actifs dans les communautés autochtones du pays, en date du 5 octobre. Depuis le début de la pandémie, 722 cas de COVID-19 ont été identifiés dans les communautés; 614 sont considérés comme rétablis.

Au Québec, dans la région du Nunavik seulement, 21 cas de COVID-19 ont été confirmés en date du 1er octobre. De ce nombre, 3 sont rétablis.