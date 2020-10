Mort de Joyce Echaquan : Legault rencontrera les chefs atikamekw cet après-midi

Bien que l'ordre du jour n'a pas été dévoilé, le grand chef du Conseil de la nation Atikamekw, Constant Awashish, compte naturellement discuter des circonstances entourant la mort de Mme Echaquan, une femme originaire de la communauté de Manawan qui a diffusé en direct sur Facebook ses derniers moments.

Dans la vidéo mise en ligne, on entend des membres du personnel soignant insulter Mme Echaquan et tenir des propos racistes à son endroit. Depuis, une infirmière et une préposée aux bénéficiaires ont été renvoyées du centre hospitalier régional de Lanaudière.

Pour M. Awashish, il est toutefois inutile de s'acharner sur ces deux employées. Le problème, dont elles font partie, est plus grand qu'elles, a-t-il expliqué en entrevue dimanche soir à Tout le monde en parle. Et il a un nom : le racisme systémique.

Constant Awashish, qui s'entretiendra avec le premier ministre cet après-midi, a fait savoir qu'il voulait clarifier des points [et] clarifier la position du gouvernement à cet égard.

Le premier ministre jongle avec la question du racisme systémique, refusant d'employer ces termes pour décrire la façon dont sont traités les patients autochtones au sein du système de santé québécois. La vice-première ministre Geneviève Guilbault a elle aussi refusé de reconnaître l'existence du racisme systémique sur le plateau de Tout le monde en parle.

On veut s’assurer que le gouvernement s’engage fermement à résoudre le problème, un problème qui était connu de tous, qui a été mentionné à la Commission Viens , a expliqué M. Awashish.

Maintenant, on veut que le déni arrête. Constant Awashish, grand chef de la nation Atikamekw

Le grand chef de la nation Atikamekw, Constant Awashish, rencontrera le premier ministre Legault. Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Villeneuve

Les chefs des communautés de Manawan, Paul-Émile Ottawa, de Wemotaci, François Néashit, ainsi que d'Opitciwan, Jean-Claude Méquish, prendront aussi part aux discussions avec le premier ministre, lundi après-midi.

Vendredi dernier, une rencontre prévue entre François Legault et le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, avait été annulée à la dernière minute.

M. Picard avait soutenu qu'il ne pouvait pas s'entretenir avec le premier ministre sans la présence des chefs atikamekw. M. Legault avait refusé que ceux-ci se joignent à la rencontre, citant des raisons de santé publique.

Le chef Picard s’est présenté devant les journalistes et a dit qu’il voulait venir avec les chefs atikamekw et que mon bureau a refusé. Ce n’est pas vrai, avait dit M. Legault vendredi. Pour des raisons évidentes, on ne peut pas recevoir plus que trois personnes en même temps.

Quelques jours après cette déclaration, le premier ministre recevra donc les chefs atikamekw à son bureau, au centre-ville de Montréal. La ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie d'Amours, sera aussi de la partie.

À l'issue de cette rencontre, les représentants de la nation Atikamekw tiendront un point de presse.