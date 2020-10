Une 15e vigile annuelle pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées

La 15e vigile annuelle pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a été organisée par le projet Iskweu du Foyer pour femmes autochtones de Montréal et le Centre de lutte contre l’oppression des genres. L'événement survient dans la foulée de la mort de Joyce Echaquan, plus d'un an après la parution du rapport de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées (ENFFADA).