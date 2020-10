La famille Echaquan entame des poursuites judiciaires

Les détails de cette poursuite seront dévoilés vendredi après-midi à l'occasion d'une rencontre avec la presse qui se déroulera au Centre d'amitié autochtone de Lanaudière à Joliette à 15 heures.

La famille est représentée par le cabinet Jean-François Bertrand Avocats de Québec.

En 2020, la simple dénonciation du racisme systémique est insuffisante. Un an après le dépôt du rapport de la commission Viens, la triste histoire de Mme Echaquan démontre une fois de plus que rien n’a changé, les Autochtones sont victimes de préjugés et de discrimination injustifiés. Les temps doivent changer , a déclaré Me Bertrand, avocat désigné de la famille et de la communauté par voie de communiqué vendredi matin.

Le chef de Manwan Paul-Émile Ottawa demande au premier ministre Legault à qui il a parlé jeudi de prendre immédiatement des mesures concrètes et réelles pour qu’un tel évènement ne survienne plus jamais .

Les funérailles de Mme Echaquan auront lieu mardi dans la communauté de Manawan.