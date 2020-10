Mort de Joyce Echaquan : une préposée aux bénéficiaires congédiée

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs du CISSS Lanaudière affilié à la CSN a confirmé à Radio-Canada le congédiement d'une préposée aux bénéficiaires dans cette affaire.

Le chef de la communauté atikamekw de Manawan, Paul-Émile Ottawa, a lui aussi été informé du congédiement de cette employée. Le syndicat attendait quant à lui les détails de l'enquête des ressources humaines ayant mené à ce congédiement.

Mardi, le premier ministre François Legault avait déjà indiqué qu'une infirmière avait été renvoyée après qu'une vidéo où on entend des membres du personnel soignant tenir des propos dégradants à l'égard de Mme Echaquan eut circulé sur les réseaux sociaux.

Dans cette vidéo, tirée d'un Facebook Live réalisé par Mme Echaquan peu de temps avant sa mort, on peut voir la principale intéressée crier à l'aide et affirmer que le personnel l'a droguée. Dans la même séquence, on entend des membres du personnel intervenir au chevet de Mme Echaquan et l'insulter.

Face au tollé suscité par la mort de cette femme atikamekw de 37 ans, deux enquêtes ont été ouvertes : une, à l'interne, doit permettre de faire la lumière sur les actions posées par le personnel soignant; l'autre, entre les mains du bureau du coroner, doit élucider ce qui a mené à la mort de Mme Echaquan.

Nous en sommes à colliger l’ensemble des données pour voir quelles sont les actions que l’on prendra ultérieurement au cours des prochaines heures et des prochains jours , avait fait savoir mercredi, en entrevue à Tout un matin, le directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière, Daniel Castonguay.

Depuis la mort de Joyce Echaquan, lundi, une vague de témoignages déferle sur les réseaux sociaux. Plusieurs membres de la communauté atikamekw de Manawan ont allégué avoir eux aussi vécu des expériences troublantes et douloureuses aux mains du personnel soignant de l'hôpital de Joliette.

La famille de Mme Echaquan doit s'adresser aux médias vendredi après-midi.