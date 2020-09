Les Québécois doivent être alliés aux Autochtones contre le racisme, croit l'APNQL

Les citoyens et les organisations de la société civile québécoise sont des acteurs de premier ordre dans la lutte contre le racisme et la discrimination. C’est ce qui ressort du plan d’action dévoilé mardi par Ghislain Picard, le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador .

Une triste coïncidence est venue faire de l’ombre au dévoilement de ce plan déposé à la veille du premier anniversaire du dépôt du rapport de la commission Viens.

Impossible pour moi de ne pas référer à des événements choquants, scandaleux hier, et je fais référence au décès de Joyce Echaquan , a d’entrée de jeu déclaré le chef Picard en soulignant les circonstances troublantes de la mort de cette jeune Atikamekw.

Je ne sais pas si elle a été victime de mauvais traitements, mais je sais qu’elle a été victime de racisme de la part des infirmières qui devaient en prendre soin , a ajouté Ghislain Picard.

Le racisme était au cœur d’un sondage réalisé par la firme Léger pour le compte de l'APNQL dévoilé le 12 août. On y apprenait que 9 non-Autochtones sur 10 pensent que les Premières Nations sont l’objet de racisme ou de discrimination au Québec.

Un racisme qui n’est pas intentionnel, croit le chef Picard, mais plutôt le fruit de biais inconscients. Ce à quoi il ajoute il est aussi très souvent le fruit de politiques gouvernementales qui conduisent à la discrimination systémique .

Ghislain Picard compte donc sur des changements de mentalité et propose des gestes concrets à adopter immédiatement.

Il faut qu’on soit audacieux et qu’on se donne comme plan non pas de réduire le racisme et la discrimination, mais de l’éradiquer. Ghislain Picard

Le chef Picard propose 141 gestes collectifs élaborés à partir des recommandations contenues dans trois rapports ( CRV, Commission de vérité et réconciliation ENFFADAEnquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et CERPCommission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics ) dénonçant et décrivant des situations, des structures et des systèmes discriminatoires .

Les municipalités, les institutions scolaires, les entreprises et les médias doivent faire partie de ce travail d’éradication, tout comme les organisations de la société civile et les citoyens.

Aux organisations et groupes il recommande de s’élever contre le racisme, le sexisme, l’homophobie et la transphobie afin de les enrayer, et éduquer leurs citoyens à cet égard .

Plusieurs recommandations s’adressent aux services policiers et à la justice, dont l’établissement d’une nouvelle entité administrative relevant de l’APNQL, en charge de la sécurité publique et du respect des droits en matière de justice des Premières Nations au Québec .

Il incite les médias à mettre en œuvre un processus de recrutement intensif auprès des Premières Nations dans tous les domaines du milieu médiatique .

Le monde de l’éducation est aussi sollicité avec plusieurs suggestions d’intervention, dont la reconnaissance des programmes et outils pédagogiques développés par les organisations mandatées des Premières Nations et leur intégration aux initiatives en matière d’éducation .

Parmi la vingtaine d’interventions suggérées aux citoyens, il les invite à participer à des rassemblements, festivals et événements authentiques locaux organisés par les Premières Nations dans les communautés et dans les milieux urbains .

Déçue par la réaction du gouvernement du Québec, la cheffe de la Première Nation de Lac-Simon et porte-parole du Conseil des femmes élues de l’ APNQLAssemblée des Premières Nations du Québec-Labrador , Adrienne Jérôme, se dit heureuse que l’APNQL n’ait pas attendu après le gouvernement pour dévoiler un plan d’action concret pour lutter contre le racisme et la discrimination .

S’adressant aux Québécois et aux organisations de femmes, la cheffe Jérôme leur lance un appel : Nous avons besoin de vous pour nous aider à mettre fin aux injustices que vivent nos femmes autochtones .

La cheffe de Lac-Simon, Adrienne Jérôme Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Également présent, le maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil, a rappelé que sa ville avait entamé, au lendemain des dénonciations par des femmes autochtones des mauvais traitements subis de la part de membres de force de l’ordre, ses propres démarches pour lutter contre le racisme et la discrimination.

Les préjugés, la discrimination et le racisme sont des triplets issus de l’ignorance. Pierre Corbeil, maire de Val-d'Or

Faisant référence au hockey, le maire a ajouté que pour les chasser il faut faire appel à ces deux autres trios que forment le respect, l’ouverture et le dialogue et celui de la rencontre, la communication et la collaboration .

Le représentant du Réseau jeunesse des Premières Nations du Québec et du Labrador, Cédric Gray-Lehoux, présent à la conférence de presse, a été interpellé par le chef Picard, qui a tenu à lui dire que la voix des jeunes devait être entendue et devait être percutante.

Le chef de l’ APNQLAssemblée des Premières Nations du Québec-Labrador , Ghislain Picard, souhaite maintenant que le gouvernement du Québec soit à l’écoute et prenne acte des conclusions du Plan d’action de l’APNQL sur le racisme et la discrimination.