On est en 2020. Je ne comprends pas que ça se passe encore comme ça , dit-il. Son fils Thomas-James, à ses côtés, fixe le sol, une main sur l'épaule de son père.

Carol Dubé a fait la route de Manawan à Joliette, avec son frère David, pour venir retrouver sa famille lundi soir, après avoir appris le décès de sa femme.

Ma femme est rentrée à l’hôpital samedi pour un mal de ventre. Deux jours plus tard, elle est morte , explique-t-il. On voit qu’elle demande de l’aide sur Facebook… , ajoute-t-il avant de prendre une pause. Sa voix tremble et l'empêche de poursuivre.

On voit que le personnel est dégradant. J’ai sept enfants qui se retrouvent sans mère , lâche-t-il. Je suis triste. Je suis tellement triste...

Tout comme Carol Dubé, les cousines, beaux-parents et amis de Joyce ont pu voir en direct sur les réseaux sociaux ses derniers moments.

L’air confus, sur un lit d’hôpital, on la voit appeler à l’aide et affirmer avoir été droguée. Après un certain temps, on entend des infirmières entrer dans la pièce et l'insulter.

Quelques minutes plus tard, le personnel soignant a constaté le décès de Joyce Echaquan. La vidéo, enregistrée par des proches de Joyce, a été partagée à plusieurs reprises sur Facebook.

Mardi matin, près d'une vingtaine de parents et d'amis de cette femme de 37 ans, originaire de la communauté atikamekw de Manawan, se sont donné rendez-vous dans la maison des parents de Carol Dubé, à Notre-Dame-des-Prairies, pour vivre leur deuil ensemble.

Diane Dubé, la mère de Joyce Echaquan, était épaulée par plusieurs proches et membres de sa famille. Photo : Ivanoh Demers

Dans la cour arrière, de nouvelles personnes ne cessent d'arriver. On échange, on s'enlace, on boit du café, on tente d'expliquer l'inexplicable en attendant une rencontre avec les agents de la Sûreté du Québec, en milieu d'après-midi. Et plus tard, la veillée à la chandelle, devant l'hôpital de Joliette.

Un petit garçon de huit ans, Luca, court entre les gens et tente d'attirer leur attention. C'est le fils de Joyce , me dit tout bas David Dubé, le beau-frère de Joyce. Il ne sait pas encore pour sa mère.

Une femme forte

C'était une femme tellement là pour les autres, de bonne humeur , confie Anika, une amie d'enfance de Joyce. Elle allait tout le temps aider les gens , renchérit à ses côtés Gaetane Moar, une cousine de Joyce.

C'était surtout une femme forte , souligne Karine Echaquan, se mêlant à la conversation. Joyce s'est battue pour le dernier de ses sept enfants, venu au monde il y a à peine 7 mois, dit-elle.

Comme Joyce souffrait de problèmes cardiaques, la grossesse était à risque, explique-t-elle. Elle n’a pas voulu avorter. Elle disait que si Dieu voulait qu’elle s’en aille, elle s’en irait. Aujourd'hui, le bébé se porte à merveille.

Carol Dubé en compagnie de Joyce Echaquan. Photo : Facebook

En raison de ses problèmes de santé, Joyce Echaquan ne devait pas prendre d'antidouleurs, poursuit Karine Echaquan. Et spécifiquement de la morphine, à cause de son cœur. Mais [à l'hôpital], ils lui en ont donné pareil, parce qu'elle était trop agitée.

À son avis, les infirmières qui sont intervenues auprès de Joyce n'ont pas pris la peine de vérifier dans son dossier.

Appels à la justice

Mme Echaquan s'est filmée plus d'une fois en direct de l'hôpital, raconte Jemima Dubé, belle-sœur de Joyce. Elle était déjà méfiante à l’égard du personnel soignant, ajoute-t-elle.

J’espère que l’enquête montrera les responsables. Après la commission Viens, on voit que les choses ne bougent pas pour nous autres. Mais qu’est-ce qu’on attend? D’autres personnes, d’autres victimes? Carol Dubé, conjoint de Joyce Echaquan

Il faut trouver un responsable. Et si on ne trouve pas, il faut continuer, sans relâche , soutient Thomas-James, l'un des fils de Joyce, prenant le relais pour son père.

Dans la foule de personnes rassemblées à la mémoire de Joyce, Mirella Dubé, elle aussi cousine de la victime, demande à ce que justice soit faite, mais pas seulement pour Joyce.

Pour tout le monde qui passe à l’hôpital de Joliette. On est tous pareils, on est tous égaux , dit-elle. Et ça [ce qui est arrivé à Joyce], c’est du racisme.

Mirella Dubé juge que sa cousine, Joyce Echaquan, a été victime de racisme. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le premier ministre François Legault a fait savoir mardi après-midi qu'une infirmière avait été congédiée à la suite de cet événement.

Une levée de fonds a été lancée sur la plateforme GoFundMe afin d'amasser de soutenir financièrement la famille de Joyce Echaquan. Déjà, près de 5000 $ ont été amassés, sur un objectif de 10 000 $.