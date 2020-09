Des Autochtones du Brésil tiennent la COVID-19 à l’écart depuis 6 mois

Associated Press

Au Brésil, le peuple autochtone des Tembe a mis en place des mesures strictes pour lutter contre la COVID-19 et ne compte toujours aucun cas, six mois après le début de la pandémie.

Un groupe d'hommes Tembe armés d'arcs et de fusils de chasse est arrivé à moto aux portes en bois bloquant l'accès à leur village en Amazonie brésilienne, dans l'ouest de l'État du Para.

L'un d'eux a retiré le cadenas et a ouvert les portes. Vous êtes invité, a déclaré Regis Tufo Moreira, 33 ans, à un invité. Ce que nous faisons est pour le bien-être de tout le monde.

Ces portes se sont rarement ouvertes depuis mars. Ce qui peut expliquer pourquoi les Tembe ne recensent toujours aucun cas d'infection au coronavirus.

Pour célébrer, ils ont préparé une fête et ont invité un photographe de l’Associated Press.

Des dizaines de groupes autochtones d'Amazonie ont recensé des cas de coronavirus après qu'ils ont dû se rendre dans des villages voisins pour faire du commerce, acheter des denrées et collecter les paiements d’urgence du gouvernement.

Les Tembe ont rapidement bloqué l'accès à leurs trois villages de Cajueiro, de Tekohaw et de Caninde et n'ont permis aux gens de sortir qu'en cas d’urgence. Ils ont également limité l'accès des agents gouvernementaux de la santé.

Maintenant que le nombres de cas quotidiens de COVID-19 et de décès dans l'État du Para diminuent, les Tembe commencent à croire qu'ils sortiront de la pandémie indemnes.

Nous ne sommes pas allés en ville, nous ne sommes pas allés dans d’autres villages. Nous sommes restés isolés. Nous faisons donc une petite fête. Nous sommes heureux de n'avoir aucun cas à ce jour. Sergio Muxi, chef du village de Tekohaw

En fin d'après-midi le 9 septembre, les femmes de Tekohaw se sont rassemblées à l'intérieur de la cuisine commune pour préparer un festin avec des plats immenses de manioc, de riz et de poisson rôti enveloppés dans des feuilles de bananier.

Au tout début de l'épidémie, les femmes des trois villages ont tenu un conseil et ont rendu visite à tous les foyers pour les informer des dangers de la COVID-19 et de la façon dont la maladie se transmet.

Nous avons décidé de créer le groupe pour donner plus d'informations aux familles, explique Sandra Tembe, une enseignante de 48 ans, dans sa langue maternelle. Au début, c'était très difficile pour nous, car il y avait des familles qui ne voulaient pas s'isoler.

Elle est reconnaissante que ces familles aient finalement écouté et que son peuple n'ait pas eu à traiter de nombreux cas de COVID-19, comme c'est le cas dans d'autres villages autochtones.

Selon les chiffres compilés par l'organisation autochtone APIB, il y a 31 306 cas de COVID-19 et 793 décès dans les villages de 158 peuples autochtones.

Les Tembe se sont servis d'une infusion traditionnelle à base de plantes pour maintenir la santé des personnes vulnérables et âgées, d'après l'aîné Paulo Sergio.

Au coucher du soleil, le chef de Tekohaw, Sergio Muxi, s'est levé et a chanté avec un aîné près de deux feux de joie. D'autres membres du village se sont joints à eux en dansant.

Le lendemain matin, les villageois se sont réveillés et ont commencé à enfiler des coiffes et à peindre leurs corps. Deux groupes ont convergé sur le site des feux de joie de la nuit précédente où ils ont dansé au rythme des maracas traditionnels joués par des leaders et des aînés.

Les célébrations ont continué quelques heures avant que les gens de Tekohaw ne rentrent chez eux pour reprendre leur vie quotidienne.