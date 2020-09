Chuck Hughes partage la vedette avec des chefs autochtones dans sa nouvelle émission

Un texte de Rhiannon Johnson, de CBC News

La chef anishinabe Cezin Nottaway coanime le premier épisode de l'émission, qui s'intitule Chuck and the First Peoples 'Kitchen.

Pour l'occasion, Chuck Hughes s'est rendu dans la communauté de Mme Nottaway, la communauté de Kitigan Zibi, en Outaouais, afin de découvrir comment les membres de cette Première Nation procèdent pour récolter l'eau d'érable.

Cezin Nottaway, qui est chef et propriétaire de Wawatay Catering, affirme avoir été approchée par Chuck Hughes lui-même il y a quelques années déjà, après qu'ils aient travaillé ensemble lors de différents événements.

Le populaire chef lui avait alors fait part d'une idée qu'il avait proposé à APTN, le réseau de télé national des peuples autochtones, lui demandant si elle voulait se joindre à l'aventure. Une invitation qu'elle a accepté d'emblée, sans trop s'emballer de peur que le projet ne se concrétise jamais.

C'est lorsqu'elle a reçu l'appel officiel pour faire partie de l'émission qu'elle a ressenti un mélange d'excitation et d'angoisse. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir enseigner à ce chef qui a voyagé partout dans le monde , s'est-elle demandé.

C'était vraiment surréaliste de me retrouver à faire une émission avec ce chef que j'admire, de devoir lui enseigner des choses. Cezin Nottaway, chef et propriétaire de Wawatay Catering

Elle a ainsi découvert que Chuck Hughes ne savait pas nettoyer un castor, une tâche tout à fait naturelle pour elle qui a grandi dans sa communauté.

C'est quelque chose que je fais depuis aussi loin que je me souvienne, depuis que je sais tenir un couteau en fait , explique la chef anishinabe.

Le tournage de cet épisode a lieu lieu l'an dernier, et s'est soldé par un grand festin d'automne lors duquel Cezin Nottaway a pu inviter famille et amis.

Je me suis sentie vraiment honorée et privilégiée de pouvoir faire ça et de représenter notre culture et notre nourriture , dit-elle.

Intérêt grandissant pour la cuisine autochtone

Cette nouvelle émission de télé n'est que la plus récente d'une série de productions du genre, ce qui confirme l'intérêt du grand public pour la cuisine autochtone.

L'an dernier, la série documentaire Red Chef Revival a notamment réuni Cezin Nottaway avec le chef cri Shane Chartrand et le chef originaire de Six Nations Rich Francis afin qu'ils explorent ensemble la cuisine autochtone à travers le pays.

La chef Nottaway voit d'un très bon œil cette attention grandissante pour la cuisine autochtone étant donné sa riche histoire et son importance culturelle indéniable.

C'est important de connaître l'histoire des différentes communautés qui peuplent le territoire où l'on vit, mais aussi l'histoire de leur nourriture, puisque c'est une partie si importante de nos vies , croit-elle.

On ne se contente pas de lancer un morceau de viande sur la table , illustre-t-elle.

Une fois le repas fini, on ne jette pas tout simplement les os dans la forêt, on les place dans la forêt. Je pense que c'est très important que les gens reconnaissent et respectent la cuisine autochtone parce qu'on ne tue pas simplement les animaux, on en fait une cérémonie.

Objectif : apprendre

Chuck Hughes, qui est chef et copropriétaire des restaurants Garde Manger et Le Bremner, dans le Vieux-Montréal, a animé plusieurs émissions de cuisine et publié des livres à grand succès.

Il a toutefois admis qu'avant de tourner cette nouvelle émission, ses connaissances en matière de cuisine autochtone étaient limitées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'estime coanimateur de l'émission, puisque tout au long de l'expérience, ce sont les chefs qu'il a visités qui lui ont enseigné différentes techniques, et non l'inverse.

Ce sont les chefs que j'ai rencontrés qui sont les véritable têtes d'affiche. Chuck Hughes, chef

Espérons que les téléspectateurs aimeront ce qu'ils voient et apprendront eux aussi , souhaite-t-il.

La premier épisode de Chuck and the First Peoples 'Kitchen a été diffusé le jeudi 10 septembre, sur APTN.

La série compte 13 épisodes lors desquels le célèbre chef se rend dans des communautés du Québec, de l'Ontario, du Nunavut, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve.