Mashteuiatsh fouille dans son histoire millénaire

C'est l’archéologue Noémie Plourde qui est en charge de l'équipe composée de chercheurs et d'employés de la Société d'histoire et d'archéologie de Mashteuiatsh (SHAM). Six étudiants de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) se joignent également à l'équipe pour un stage d'un mois.

Beaucoup de préparation nécessaire

Le site a dû être préparé une semaine avant de pouvoir accueillir l'ensemble de l'équipe.

On connait le site et les niveaux de sol qu'on a à fouiller. Par contre, pour ce site-là, il y a une préparation qui est un peu plus spéciale étant donné que le site a été recouvert et que le sol a été nivelé , explique l'archéologue Noémie Plourde.

La pelouse et des structures de bois qui avaient été installées pour protéger le site ont donc dû être retirées avec l'aide de travailleurs de Mashteuiatsh.

Avec la pandémie, le défi logistique est d'autant plus grand puisque les membres de l'équipe doivent maintenir la distance de deux mètres. On traîne toujours nos masques avec nous si la fouille nous oblige à être à proximité , précise Noémie Plourde.

Un site riche d'histoire

En 2017, le site n'a pas pu être fouillé dans son entièreté. Il y avait tellement d’artefacts sur le dessus qu'on n'avait pas pu se rendre plus bas dans les niveaux plus anciens , souligne Mme Plourde qui faisait partie de l'équipe ayant mené les premières fouilles sur le site.

Quelques objets trouvés en 2017 à l'endroit où une hache (au centre) datant de 5000 a été trouvée. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Les fouilles se déroulent sur une pointe de terre qui empiète sur le lac Saint-Jean. C'est là que la compagnie de la Baie d'Hudson avait construit un poste de traite.

On a probablement des vestiges de 1774 du premier poste de traite et par après on tombe dans les occupations beaucoup plus anciennes , dit Mme Plourde.

C'est l'histoire de la communauté en 5000 ans d'occupation Noémie Plourde, archéologue

On voit un changement dans les matières premières, donc ça reflète qu'il y a des occupations depuis 5000 ans sur la pointe, affirme Noémie Plourde.

Le fait que le site soit près de l'eau a certainement un impact sur la quantité de vestiges, note l'archéologue.

Les cours d'eau étaient les routes [empruntées par les Innus]. Surtout que ce soit une pointe fait en sorte que c'était probablement un arrêt naturel pour les Premières Nations, probablement un lieu de rassemblement aussi , dit Mme Plourde.

Dans l'histoire orale, les membres de la communauté connaissent ce coin-là depuis des millénaires Noémie Plourde, archéologue

L'archéologue souligne également que l'occupation historique du site semble être demeurée intacte, malgré les constructions qui y ont eu lieu.

C'est vraiment étonnant, dit-elle. On est chanceux parce que normalement tout a été détruit au fil des années. Avec les établissements aux mêmes endroits, avec l'agriculture, avec l'urbanisation, les sites archéologiques ont été détruits.

Fierté pour la communauté

Bianca Launière est membre de la communauté de Mashteuiatsh. Cette employée de la SHAM suit une formation sur le site même des fouilles.

Il s'agit de sa première expérience sur un site archéologique. J'ai 50 ans et ils m'ont donné la chance de pouvoir découvrir autre chose puis j'ai sauté sur l'occasion , dit-elle.

Pour Mme Launière, ces fouilles sont une source de fierté. Ça prouve que les Pekuakamiulnuatsh (NDLR : le nom que se donnent les Innus de Mashteuiatsh selon leur tradition), on était ici bien avant l'arrivée des Européens et qu'on utilisait le territoire à notre façon sans abuser de la terre, affirme-t-elle. C'est une fierté de pouvoir dire que c'étaient nos terres.

Héléna Delaunière, elle aussi membre de la communauté, est l'une des assistantes de l'archéologue Noémie Plourde pendant la durée des fouilles. Elle a étudié en histoire et en archéologie et elle complète présentement sa maîtrise à l'UQAC.

C'est extraordinaire, s'exclame Héléna Delaunière. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut fouiller en plein cœur de la communauté.

Les gens viennent nous poser des questions, on leur parle de ce qu'on fait, on leur montre comment on travaille, c'est vraiment chouette qu'on puisse parler de notre métier comme ça , se réjouit-elle.

Développer une expertise locale

Les fouilles se poursuivent jusqu'en septembre. Par la suite, ce sera le travail en laboratoire qui commencera au Musée amérindien de Mashteuiatsh.

[En laboratoire] on nettoie les artefacts, ensuite on procède à l'analyse et on rédige le rapport, explique Héléna Delaunière. C'est un processus qui est quand même assez long.

Le laboratoire au Musée et la formation de membres de la communauté comme Bianca Launière permettront à Mashteuiatsh de développer des capacités locales de recherches archéologiques.