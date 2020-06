Appui du Bloc aux Hurons-Wendat pour des projets d'infrastructures

L'an dernier, une entente a été conclue entre les Hurons-Wendat et le gouvernement fédéral qui leur assure d'être consultés et accommodés pour les projets sur leur territoire ancestral. Ainsi, il y a présentement 106 projets d'infrastructures d'eau potable et d'eaux usées dans 7 municipalités qui sont en attente d'être approuvés par la nation huronne-wendat qui peine à répondre à ces demandes.

Cette année, avec le coronavirus, on est dans un exercice qui est très très rapide, a souligné le grand chef. Tout est vite et on veut se rattraper pour les derniers mois.

Konrad Sioui estime que l'ensemble des 106 projets sont urgents. Le chef du Bloc québécois considère pour sa part qu' ultimement il s'agit d'une démarche qui s'inscrit dans la sortie de crise COVID-19 pour relancer l'économie .

Le FIMEAU est un dossier relativement complexe. La bonne volonté de la communauté et de la nation est évidente , a-t-il ajouté.

Yves-François Blanchet s'est engagé à contacté la vice-première-ministre Chrystia Freeland pour lui parler du dossier. Le chef du Bloc ne veut toutefois pas en faire un enjeu politique. Je n'ai pas le désir d'en faire quelque chose qui touche la politique partisane, je veux en faire quelque chose qui démontre de la bonne volonté entre plusieurs nations pour régler les affaires de façon honorable et rapide , a-t-il précisé.