Un don de 5 millions de dollars pour un centre pédiatrique autochtone du Nord-du-Québec

Le centre pédiatrique Minnie’s Hope, qui prodigue des soins aux enfants des communautés Whapmagoostui (Cri) et de Kuujjuaraapik (Inuit), reçoit un don de 5 millions de dollars de la part de BMO et de la Fondation Hewitt.

Le centre Minnie's Hope a été créé en 2015 afin d'offrir des soins aux enfants dans le respect des traditions crie et inuit.

Les fonds de 5 millions de dollars serviront entre autres à la construction d'un nouveau bâtiment pour le centre. Nous adorons la bâtisse qu'on occupe présentement, mais elle est trop vieille, trop petite et a besoin de rénovations , dit la directrice du centre, Marianne Martin.

Ce don permettra aussi l'embauche d'au moins 3 nouveaux employés. La directrice espère que cela permettra également le développement de nouveaux programmes.

Il a été prouvé que les fonds investis à un jeune âge en prévention font en sorte qu'on peut sauver dans les coûts plus tard dans la vie comme dans la réhabilitation, la santé mentale ou les difficultés sociales , explique Mme Martin.

Le centre Minnie's Hope a été mis sur pied en 2015. Photo : courtoisie / Banque de Montréal

Le centre a développé des programmes thérapeutiques et éducatifs basés sur les valeurs et les savoirs des deux communautés de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik avec la participation des aînés.

Notre approche est d'impliquer la communauté dans le soutien des enfants et des familles. C'est le bien-être de tous les membres de la communauté qui en bénéficie Marianne Martin, directrice du centre Minnie’s Hope

Le centre estime soigner environ 300 enfants au total.

L'un des plus grands dons que BMO a fait

BMO a contribué 3 millions de dollars à ce don et la Fondation Hewitt a offert 2 millions de dollars. Le directeur général et co-chef des marchés des capitaux pour BMO au Québec, Grégoire Baillargeon, n'hésite pas à qualifier ce don comme étant historique .

Il n'y a pas beaucoup de centres comme [Minnie's Hope] à travers le Canada, dit-il. Il va certainement s'en développer plus avec le temps.

En 2018, BMO avait également fait un don de 1 million de dollars à l'organisme Fusion Jeunesse pour ses initiatives auprès des jeunes Autochtones.