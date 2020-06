Des Autochtones disent que la pandémie a mis leur santé mentale à rude épreuve

Sur les 1400 personnes qui ont répondu au sondage mené par l’agence fédérale, 60 % ont affirmé avoir remarqué un changement depuis le début de la pandémie de COVID-19 et des mesures de distanciation physique, jugeant désormais leur santé mentale moins bonne ou bien moins bonne qu’auparavant.

Lors du sondage, 38 % des répondants ont indiqué que leur santé mentale était à ce jour passable ou mauvaise , tandis que 32 % et 31 % des personnes ont indiqué que leur santé mentale était respectivement bonne et excellente ou très bonne .

Pour donner un peu de contexte, Statistique Canada précise qu’en 2017, au cours de l’Enquête auprès des peuples autochtones, 16 % des personnes sondées (Premières Nations vivant hors réserve, Métis et Inuit) estimaient avoir une santé mentale passable ou mauvaise .

Ce sont surtout les femmes autochtones qui ont jugé que la pandémie avait affecté leur santé mentale. Selon Statistique Canada, la crise de la COVID-19 a eu une incidence négative particulièrement importante sur la santé mentale de celles qui ont répondu à son sondage.

Les hommes qui ont participé à l’étude ont déclaré à 54 % que leur santé mentale était un peu moins bonne ou bien moins bonne depuis le début de la distanciation, contre 64 % chez les femmes.

Le rapport Les Autochtones et la santé mentale durant la pandémie de COVID-19 de Statistique Canada, a été publié en ligne  (Nouvelle fenêtre) le 23 juin 2020.

De manière générale, les Autochtones ont été proportionnellement plus nombreux à déclarer que leur santé mentale était à ce jour passable ou mauvaise , soit 38 %, comparativement à 23 % chez les non Autochtones du Canada.

En proportion, ces derniers ont aussi été moins nombreux à indiquer que leur santé mentale s’était détériorée depuis le début de la pandémie; 52 % d’entre eux ont jugé que leur santé mentale était un peu moins bonne ou bien moins bonne depuis le début de l’éloignement physique, selon Statistique Canada.

Il est à noter que ce sondage, qui s’est déroulé en ligne du 24 avril au 11 mai, est basé sur une approche participative, et que par conséquent les données ne « reposent pas sur les principes de l’échantillonnage », souligne Statistique Canada. Les répondants sont membres des Premières Nations, Métis ou Inuit et âgés de 15 ans et plus.