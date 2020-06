Décoloniser l'histoire, un mot à la fois

Dans la série balado Laissez-nous raconter l’histoire crochie, la parole des Autochtones issus des 11 Premiers Peuples du Québec et Labrador prend toute la place qui lui revient. Pour se réapproprier des mots ou bien pour les rejeter pour de bon.

Premier volet du grand projet Laissez-nous raconter, qui prendra aussi la forme d’une série documentaire, ce balado animé par Marie-Andrée Gill se décline en 11 épisodes, chacun se consacrant à revisiter un mot.

Tour à tour seront revus sous toutes leurs coutures les mots : découverte, sauvage, Pocahontas, Dieu, obéir, réserve, école, nom de famille, Indian Time, bannique et réconciliation.

Certains d’entre eux ont été imposés par la colonisation , d’autres se sont transformés au moment du contact , explique la cinéaste abénakise et productrice exécutive de la boîte Terre innue, Kim O’Bomsawin.

Les réalisateurs Brad Gros-Louis et Karine Lanoie Brien se sont rendus à la rencontre de plus de 70 hommes et femmes issus de différentes communautés, parcourant plus de 8000 kilomètres en voiture, en train et en avion. « Ces gens nous racontent comment un mot a été crochi, et dans l’épisode, on essaie de le redresser, de le décoloniser », explique Kim O’Bomsawin.

Au lieu des chercheurs et des anthropologues, le micro est cette fois-ci tendu aux membres méconnus des communautés. Que d'autres parlent [de nous], je ne dis pas que c'est mal, mais c'est toujours une parole rapportée. Là, c'est une parole directe. Personne n'est là pour intellectualiser le propos, c'est brut , ajoute Marie-Andrée Gill.

Chaque mot, on essaie de le retourner. On se dit : c’est quoi ce mot-là? Il ne nous appartient pas. Peut-on le renverser, se le réapproprier? Est-ce qu’on le garde, est-ce qu’on le change? On veut décider, nous autres mêmes. Marie-Andrée Gill, poète

Chacun des 11 mots est ressorti lors de consultations auprès des communautés Abénakis, Anishnabe, Atikamekw, Cri, Innu, Inuit, Malécite/Wolastoqiyik, Mi’gmaq, Mohawk, Naskapi et Wendat, qui ont tenté de mettre le doigt sur les termes « les plus lourds de sens ou qui ont été tronqués par l’histoire », poursuit Kim O'Bomsawin.

Cette idée, elle a germé dans l’esprit de Réginald Vollant, le cofondateur de Terre Innue, située à Mani-utenam, sur la Côte-Nord. Avant de mourir, le 6 août 2018, il a fait promettre à ses amis et collègues de poursuivre cette mission.

L’esprit de Réginald Vollant est demeuré imprégné dans chaque étape de Laissez-nous raconter, projet qu’il n’aura pu mener à terme. « Toute l’équipe en parle beaucoup, le nomme souvent », raconte Marie-Andrée Gill.



Son objectif, « c'était que les gens aient une meilleure compréhension de qui nous sommes, de nos valeurs, nos visions du monde, nos mythes fondateurs », explique Kim O’Bomsawin.

On veut tendre la main, mais on ne demande pas la permission; on reprend le bâton de parole. Kim O’Bomsawin, cinéaste

Bien que le balado s'adresse en premier lieu aux non-Autochtones, les Autochtones y trouveront aussi leur compte. « Ce que tu réalises, c’est que tu ne connais pas bien les communautés », résume Marie-Andrée Gill. « Il y a beaucoup de trous dans l’histoire, et j’ai pu l’apprendre par la voix des aînés. »

Laissez-nous raconter l'histoire crochie sera lancé le 21 juin prochain sur la plateforme OHdio, à l’occasion de la Journée nationale des peuples autochtones. La série documentaire, qui suivra le même fil d'Ariane, sera diffusée sur Radio-Canada et CBC en 2022.