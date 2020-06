J'étais outré, affirme Yves-François Blanchet au bout du fil. Dans les derniers mois, on a confirmé huit décès d'Autochtones face à la police. Il n'y a pas 5000 personnes dans les rues de Montréal pour dénoncer ça.

L'idée de prêter sa voix au chef de l'APNQL lui est venue la veille. Yves-François Blanchet a alors contacté Ghislain Picard, qu'il considère comme un homme hautement respectable qui n'a pas la possibilité de s'adresser au Parlement .

Je suis heureux de pouvoir faire ça, dit M. Blanchet. Toute nation, tout peuple a droit à la dignité.

La déclaration lue par le chef du Bloc souligne les nombreux rapports et les nombreuses commissions qui ont révélé les problèmes dans les relations des corps policiers avec les Autochtones. Les conclusions ont été à chaque fois accablantes et mettent en évidence une réalité troublante : le système de justice a failli aux peuples autochtones , a écrit Ghislain Picard.

En trois mois, les interventions policières ont fait plus de victimes chez nos membres que la pandémie. Mais il ne suffit pas simplement de s’agenouiller et de dénoncer le racisme, il faut savoir se relever et passer à l’action

Déclaration écrite par Ghislain Picard et lue par Yves-François Blanchet