Une chanson de Billy Joel adaptée à la réalité des Autochtones du Canada

Alors que plusieurs voix s’élèvent dans la foulée du mouvement Black Lives Matter pour affirmer haut et fort que le racisme existe bel et bien au Canada, certains continuent de prétendre le contraire. Une femme de la Nouvelle-Écosse a donc décidé de réécrire une chanson de Billy Joel pour faire entendre la réalité des Autochtones au plus grand nombre de gens possible.

Originaire de Blues Mills, à quelques minutes de la Première Nation We'koqma'q au Cap-Breton, April Martell estime qu’ « il est important que nous examinions nos propres problèmes tout en continuant à soutenir le mouvement Black Lives Matter ».

Pour ce faire, elle a décidé de changer les paroles de la chanson We Didn't Start The Fire , de Billy Joel. Elle a décidé de se concentrer sur les problèmes affectant les peuples autochtones, comme la rafle des années soixante, les femmes et filles autochtones assassinées et disparues, ainsi que d’autres tragédies ayant touché les gens issus de Premières Nations.

« Tina Fontaine, no appeal. No foul play, no big deal [Tina Fontaine, pas d'appel. Pas de faute, pas de gros problème]», chante April Martell dans sa version de la populaire chanson, qu'elle a transformée en ballade.

Lorsque April Martell a pensé pour la première fois à utiliser sa plateforme YouTube pour contribuer à la conversation sur le racisme, elle avait envisagé de simplement proposer son interprétation de la chanson, déjà fortement politisée. Originalement, celle-ci mentionne une centaine d’événements et de personnalités marquants de l’actualité internationale s’étalant de 1949 à 1989.

« Mais en lisant les paroles, [de la chanson] n’exprimait tout simplement pas ce que je pensais devoir dire», a confié April Martell.

Elle a réécrit la chanson plus tôt ce mois-ci. Depuis lors, deux autres Autochtones ont été tués par les forces de l'ordre dans la province voisine, au Nouveau-Brunswick. Il s’agit de Chantel Moore et de Rodney Levi.

Un problème qui perdure

Il y a eu beaucoup de morts ces derniers temps , a affirmé Madame Martell. « Je ne comprends pas. Mais beaucoup de ces noms [dans la chanson] sont récents. Ce n'est pas quelque chose qui date d'il y a 30 ans. Cela se produit maintenant. »

Certains des noms inclus dans la version d’April Martell ne sont pas très connus du grand public, a-t-elle rappelé. Elle espère que sa chanson sensibilisera et encouragera les gens à s'instruire sur des événements qui se passent ici même au Canada.

« [La musique] pourrait toucher les gens différemment de la simple lecture d'un article », a-t-elle confié. « [Ces événements] devraient faire partie de notre histoire, devraient être de notoriété publique, et ce n'est pas le cas ».

La vidéo d’April Martell a récolté plus de 3000 vues sur YouTube et a été partagée sur sa page Facebook plus de 25 fois.

Elle affirme être submergée par les réactions à sa vidéo. Elle soutient avoir même reçu des messages de parents et amis des gens qu’elle a nommés dans sa chanson.

« Je ne savais pas que [cette initiative] allait avoir tellement d'importance pour les gens », a-t-elle déclaré.

D’après un texte de Brooklyn Currie, CBC News.