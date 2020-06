Relations avec les Autochtones : le SPVM a encore du pain sur la planche

Au terme d’audiences publiques qui ont été tenues l’an dernier, l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) indique dans son rapport, dévoilé lundi, qu’il y a encore beaucoup de travail à faire pour assainir les relations entre les policiers et les personnes autochtones .

Et dans une perspective intersectionnelle, ajoute-t-on, plus particulièrement avec les femmes autochtones.

L’OCPM, qui juge dans son rapport que la lutte contre le racisme et la discrimination a été négligée à Montréal, dit avoir entendu de nombreuses histoires témoignant de la précarité que vivent les femmes autochtones et de la persistance de traitements inappropriés dont elles font objet de la part des policiers .

De tous les témoignages reçus, l’OCPM retient un manque de respect généralisé envers la culture autochtone, une difficulté à adapter les interventions aux réalités des personnes autochtones et une utilisation du pouvoir discrétionnaire des policiers du SPVM qui leur permet de porter des accusations pour certaines infractions sommaires trop souvent à la Cour du Québec plutôt qu’à la cour municipale .

Tandis que les expériences négatives avec les forces policières se répètent, les femmes autochtones, elles, deviennent de plus en plus vulnérables, analyse l'OCPM. D’autant plus qu’elles ont peur de porter plainte , note-t-on.

La commission est préoccupée par la réalité que vivent au jour le jour les femmes autochtones à Montréal et, plus particulièrement, par le traitement que leur réservent les agents du SPVM. Extrait du rapport « Racisme et discrimination systémiques dans les compétences de la Ville de Montréal » de l'OCPM

Dans son rapport Racisme et discrimination systémiques dans les compétences de la Ville de Montréal, l'OCPM indique que de nombreux appels ont été faits en faveur de l'amélioration de la formation reçue par les forces de l'ordre en intégrant les éléments spécifiques aux peuples autochtones .

Au nombre des mesures mises en oeuvre depuis 2015 pour améliorer ses relations avec les personnes autochtones et faire face aux problèmes d’insécurité que celles-ci vivent, le SPVM a notamment nommé un agent de liaison avec les communautés, a intégré des intervenants autochtones à ses patrouilles et a créé le comité vigilance SPVM, un accord de collaboration avec le RÉSEAU autochtone de Montréal pour favoriser le partage d’information, de bonnes pratiques et des ressources avec les organisations en lien avec les personnes autochtones , peut-on lire dans le rapport.

En automne 2019, le rapport Armony-Hassaoui-Mulone révélait toutefois qu'une femme autochtone avait 11 fois plus de chances d’être interpellée par des agents montréalais qu’une femme blanche. Cette même étude concluait que les personnes autochtones et noires avaient entre quatre et cinq fois plus de chances d’être interpellées que les personnes blanches.

Sur les 38 recommandations formulées par l'OCPM, l'une d'entre elles demande à ce que le SPVM travaille de concert avec les organisations autochtones afin de renforcer la fonction de l’agent de liaison autochtone dans différents secteurs d’activités policières .

Manque de ressources et de vision

Si la création d'un poste d'agent de liaison au SPVM a été saluée lors des consultations, des intervenants ont toutefois soutenu que les ressources demeuraient insuffisantes pour couvrir tout le territoire montréalais.

L'organisme Montréal Autochtone, qui a participé aux séances de l'Office, a plaidé « qu’un agent, pour une communauté avec autant de besoins, sur une masse salariale de quelques milliers d’agents, démontre ultimement un manque de vision par le SPVM, à capitaliser sur une expertise importante portée par un individu ».

Des critiques de la même teneur ont été formulées au sujet du poste de commissaire aux relations avec les peuples autochtones à la Ville de Montréal, créé en janvier 2018. Tout comme l'agent de liaison du SPVM, la commissaire, Marie-Ève Bordeleau, n'a que très peu de ressources humaines et financières pour combler tant de besoins , souligne l'OCPM.

La commission recommande d'accroître ses ressources , mais aussi de pérenniser sa fonction, la Ville n'ayant pas présenté de plan de relève au-delà de janvier 2021, date à laquelle prend fin le mandat de la commissaire.

Les groupes venus devant la commission déplorent que la Ville ne donne à aucun de ces deux postes les ressources et l’équipe nécessaires pour réaliser leurs mandats ambitieux et cruciaux. Extrait du rapport « Racisme et discrimination systémiques dans les compétences de la Ville de Montréal » de l'OCPM

Outre les questions de profilage racial et de relations entre forces de l'ordre et populations autochtones, l'OCPM évoque dans son rapport des enjeux de représentativité dans la fonction publique et au sein du conseil municipal, ainsi que des problèmes liés à l'employabilité et à l'itinérance.

Selon les plus récentes données de Statistique Canada, en 2016, 12 035 personnes s’identifiaient comme Autochtone –Première Nation, Métis ou Inuit –, soit près de 0,7 % de la population montréalaise. Or, les Autochtones représentent 12 % des personnes vivant dans la rue.

L’Office recommande par ailleurs à la Ville de réviser l’offre de services municipaux aux personnes autochtones […] afin de mieux s’adapter à leur réalité démographique , et ce, d’ici la fin du premier mandat de la commissaire aux relations avec les peuples autochtones.

Réagissant au rapport de l'OCPM, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a reconnu lundi l'existence du racisme systémique et assuré vouloir le combattre, notamment en créant d'ici l'automne un poste de Commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination systémiques.

Le SPVM n'a pas souhaité commenter la publication du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal.